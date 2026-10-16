Представители 11 стран обсудят развитие спорта глухих на форуме в Красноярске

Развитие адаптивного спорта станет одной из ключевых тем XIV Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 21-23 октября в Красноярске. В программу войдут деловые сессии, соревнования и вручение премии Паралимпийского комитета России. Об этом сообщили организаторы.

Представители сурдлимпийского спорта из 11 стран обсудят национальные модели развития спорта глухих. Отдельную сессию посвятят тому, как спорт помогает восстановить активность и обрести новые цели.

В Национальном центре «Россия» на Енисее вручат премию «Возвращение в жизнь». Ею отмечают спортсменов-паралимпийцев, тренеров и организаторов за спортивные результаты и вклад в развитие адаптивного спорта.

Спортивная программа включает паралимпийский урок, семейную эстафету, соревнования по стрельбе, шахматам, дартсу и настольному теннису. В суперфинале по плаванию среди ветеранов боевых действий ожидаются более 150 участников из более чем 50 регионов. Они выступят на дистанции 50 метров вольным стилем в четырех категориях. Также запланирован благотворительный заплыв с участием олимпийских чемпионов.