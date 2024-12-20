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Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив

Мария Задорожная
Автор
Настя Ивлеева
Фото Личный аккаунт Анастасии Ивлеевой, соцсети
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Стал известен гонорар блогера Анастасии Ивлеевой за проведение корпоратива. Стоимость раскрыл Super.ru.

Представитель знаменитости сообщил изданию, что она готова провести частное мероприятие. За работу на корпоративе блогер возьмет 7 миллионов рублей. Он отметил, что в райдере Ивлеевой нет ничего дорогого. Так Анастасия просит предоставить гримерную, воду, салфетки и другие мелочи.

Также издание сообщает, что блогер и ее команда на данный момент готовятся к появлению на федеральном канале. При этом Настя не отказывается от возможности провести корпоратив.

Ранее стало известно, что через год после скандальной «голой вечеринки» Ивлеева вышла замуж за телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака.

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