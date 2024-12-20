Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив

Стал известен гонорар блогера Анастасии Ивлеевой за проведение корпоратива. Стоимость раскрыл Super.ru.

Представитель знаменитости сообщил изданию, что она готова провести частное мероприятие. За работу на корпоративе блогер возьмет 7 миллионов рублей. Он отметил, что в райдере Ивлеевой нет ничего дорогого. Так Анастасия просит предоставить гримерную, воду, салфетки и другие мелочи.

Также издание сообщает, что блогер и ее команда на данный момент готовятся к появлению на федеральном канале. При этом Настя не отказывается от возможности провести корпоратив.

Ранее стало известно, что через год после скандальной «голой вечеринки» Ивлеева вышла замуж за телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака.