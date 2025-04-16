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Пи Дидди не признал вину по новым обвинениям
Жизнь и общество

16 апреля, 14:35

1 мин.

Пи Дидди не признал вину по новым обвинениям

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс)
Фото Scott Gries, Getty Images
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Музыкант Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, в нью-йоркском суде отверг новые обвинения, выдвинутые против него. Об этом сообщает издание Forbes.

Комбс, находящийся под арестом уже семь месяцев, не признал своей вины в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и организации проституции.

Журналисты отмечают, что Пи Дидди отрицает причастность к новым обвинениям в торговле людьми, он не согласен со всеми пятью федеральными обвинениями, предъявленными ему.

В начале марта в США было подано сразу четыре иска против рэпера, касающихся сексуального насилия. Одна из женщин, подавших иск, утверждала, что стала жертвой насилия во время участия в реалити-шоу, где рассматривалась на позицию помощника Комбса. Кендра Хаффони рассказала, что во время съемок в конце 2000-х годов Дидди напоил ее и принудил к сексуальным действиям. Другие три истца также заявили о том, что стали жертвами аналогичных действий со стороны музыканта.

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