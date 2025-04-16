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Кэти Перри подверглась осуждению после полета в космос
Жизнь и общество

16 апреля, 15:35

2 мин.

Кэти Перри подверглась осуждению после полета в космос

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Женский экипаж Blue Origin
Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Модель и актриса Эмили Ратаковски раскритиковала женский экипаж Blue Origin после их космического полета. Об этом сообщает Page Six.

В TikTok Эмили записала видео, в котором осуждает участников команды Blue Origin, включая певицу Кэти Перри, невесту миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, активистку Аманду Нгуен, аэрокосмического инженера и предпринимателя Айшу Боу, кинопродюсера Кериэнн Флинн и радиоведущую CBS News Гэйл Кинг. Она призвала своих подписчиков задуматься о том, сколько природных ресурсов было израсходовано на это путешествие.

«Космическая миссия, произошедшая сегодня утром, это катастрофа. Это уже за границей разумного. Вы заявляете о своей заботе о планете, когда отправляетесь на космическом корабле, созданном и финансируемом компанией, которая в одиночку разрушает Землю? Обратите внимание на состояние мира и оцените, сколько ресурсов было затрачено на отправку этих женщин в космос. Для чего это было нужно? Какой смысл в этой промо-акции?» — выразила недовольство Ратаковски.

Она также отметила, что ей неприятно наблюдать за данной ситуацией.

Кроме того, в официальном профиле Кэти Перри в соцсетях пользователи выразили свое недовольство под видео ее космического полета. Многие комментаторы отметили, что подобное путешествие является пустой тратой времени и средств, а также наносящим вред планете. Некоторые пользователи даже упрекнули певицу за то, что она заняла место человека, который действительно мечтал стать космонавтом.

Один из комментаторов написал: «В этом полете не было ничего исторического или смелого. Это просто расточительство времени, денег и ресурсов».

Напомним, что 14 апреля суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос с космодрома в Западном Техасе. Экипаж, состоящий полностью из женщин, стал участником одиннадцатого пилотируемого полета New Shepard, что стало первым аналогичным событием с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Кэти Перри в&nbsp;космосе: что известно о&nbsp;предстоящем полете певицы.Кэти Перри в космосе: что известно о предстоящем полете певицы
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