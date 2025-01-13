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Пи Дидди может быть связан с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе
Жизнь и общество

Сегодня, 18:00

1 мин.

Пи Дидди может быть связан с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Jeremy Smith, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Бывший американский чиновник Кэтрин Остин Фиттс заявила, что масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе устроил скандальный рэпер Пи Дидди. По ее словам, Шон Комбс (настоящее имя музыканта) мог использовать пламя, чтобы скрыть улики против него. Ведь в бушующих пожарах сгорели дома многих знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Билли Кристал, Белла Хадид и другие.

«В таких ситуациях, как пожары в Лос-Анджелесе, я смотрю на закономерности. Я смотрю на некоторые из вовлеченных сообществ. Сколько домовладельцев было в списке Дидди? Трудно представить, что первоначальные пожары не были вызваны с неба или с суборбитальной платформы», — сказала чиновник в своем подкасте.

В социальных сетях уже активно подхватили эту теорию заговора и вспомнили, как одна из жертв Пи Дидди предсказала лесные пожары в Южной Калифорнии.

«СЭ» не выдвигает каких-либо теорий обвинения в адрес рэпера Пи Дидди. Материал основан на предположениях, опубликованных в свободном доступе в Интернете.

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