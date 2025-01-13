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Похороны Евгении Добровольской — приедет ли Ефремов проститься с женой
Жизнь и общество

Сегодня, 19:10

1 мин.

Михаил Ефремов может посетить похороны Евгении Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
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Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии, может посетить похороны бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом aif.ru рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — сказал юрист.

Однако Мельников считает, что Ефремова, скорее всего, не отпустят попрощаться с бывшей возлюбленной. Ведь он давно расторгнул брак с актрисой. Сторона защиты Ефремова комментировать возможное посещение похорон их подзащитным отказалась.

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская были в браке с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

Известно, что актрису похоронят 14 января на Троекуровском кладбище.

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