Модный редактор назвала визуально омолаживающий цвет

Модный редактор Шейн Уотсон назвала визуально омолаживающий цвет одежды, пишет Daily Mail.

По ее словам, многие считают таким цветом черный, но на самом деле он может прибавить возраста. Вместо него эксперт предложила обратить внимание на красные и оранжевые оттенки. Они не только добавят образу и внешности яркости, но и визуально омолаживают.

Причем носить красный цвет Уотсон советует не только на праздники, но и в повседневной жизни. Например, можно завести в гардеробе футболки или брюки красных оттенков.