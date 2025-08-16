Стиль жизни
Жизнь и общество

16 августа, 15:25

1 мин.

Модный редактор назвала визуально омолаживающий цвет

Мария Задорожная
Автор
Стильная девушка
Фото OKrasyuk, iStock

Модный редактор Шейн Уотсон назвала визуально омолаживающий цвет одежды, пишет Daily Mail.

По ее словам, многие считают таким цветом черный, но на самом деле он может прибавить возраста. Вместо него эксперт предложила обратить внимание на красные и оранжевые оттенки. Они не только добавят образу и внешности яркости, но и визуально омолаживают.

Причем носить красный цвет Уотсон советует не только на праздники, но и в повседневной жизни. Например, можно завести в гардеробе футболки или брюки красных оттенков.

Как цвет одежды влияет на&nbsp;восприятие образа: психология цветов.Как цвет одежды влияет на восприятие образа: мнение стилиста

Shaman рассказал, что в 15 лет весил 92 кг

