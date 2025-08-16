Shaman рассказал, что в 15 лет весил 92 кг

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что спорт помог ему улучшить физическую форму.

«В 15 лет я весил 92 кг, в основном занимался музыкой, до спортзалов и кружков не доходило. Но потом пришло осознание, что так продолжаться не может, я ограничил себя в питании. В Новомосковске можно до всего ходить пешком, я отказался от транспорта и записался в фитнес-зал. И за лет пять привел себя в форму», — цитирует певца РИА «Новости».

