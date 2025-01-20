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Кто может стать опекуном несовершеннолетней дочери Евгении Добровольской
Жизнь и общество

Сегодня, 13:20

1 мин.

Адвокат предположил, кто может стать опекуном дочери Евгении Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Павел Бедняков, Известия
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Опекуном 15-летней дочери умершей Евгении Добровольской может стать отец девочки. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин. Эксперт объяснил, что после смерти одного из родителей право опекунства переходит к другому автоматически.

«В случае смерти матери отец должен взять попечительство над ребенком, юридически никаких действий совершать не нужно. Просто ребенок теперь будет жить с другим родителем», — сказал юрист.

Жорин подчеркнул, что другие близкие родственники тоже могут претендовать на роль опекуна дочери Добровольской, но только при условии, что отец девочки был лишен родительских прав. Он добавил, что по закону преимущественное право стать опекуном или попечителем есть у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер. Также при выборе опекуна учитывается мнение ребенка, которому исполнилось 14 лет.

Известно, что у народной артистки России Евгении Добровольской после смерти осталась дочь, страдающая болезнью Пертеса. Актриса родила девочку от кинооператора Дмитрия Мананникова, с которым развелась в 2022 году. У актрисы также остались три взрослых сына.

Евгения Добровольская. Что известно о смерти народной артистки Евгении Добровольской

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