Что известно о смерти народной артистки Евгении Добровольской
Сегодня, 10 января, пресс-служба Московского Художественного театра имени А. П. Чехова сообщила о том, что скончалась народная артистка России Евгения Добровольская.
Рассказываем, что известно о ее смерти к настоящему моменту.
Что известно о смерти Евгении Добровольской
Причина смерти пока не названа. Пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова сообщила, что весь последний год актриса боролось с изнурительной болезнью.
Незадолго до нового года Евгения Добровольская отмечала день рождения. Ей исполнилось 60 лет.
Биография Евгении Добровольской
Евгения Добровольская родилась и выросла в Москве. В 6 лет она сама себя записала в балетную студию, поэтому на сцену вышла раньше, чем начала ходить в школу. К окончанию школы Евгения уже знала, что станет актрисой.
Первая попытка поступления в ГИТИС оказалась неудачной. Тогда Евгения приехала поступать в Ленинград. Ее были готовы принять сразу на второй курс, но молодая москвичка предпочла вернуться в родной город и готовиться к повторному поступлению в ГИТИС. Год оказался свободным. Добровольская стала подрабатывать в театре уборщицей. Это давало возможность бесплатно смотреть спектакли, знакомиться с актерами и набираться мастерства. Впрочем, проработала уборщицей Евгения всего пару месяцев. Вскоре ее позвали сниматься в кино.
В 1987 году Добровольская завершила обучение в ГИТИСе (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). Ее приняли в МХАТ имени М. Горького. Также она сотрудничала с Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром-студией «Современник-2» под руководством Михаила Ефремова. В 1991 году Евгения стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова и служила там до последних дней.
Чем известна Евгения Добровольская
Евгения Добровольская сыграла десятки театральных и киноролей. С 1980-х она снималась в популярных российских фильмах и сериалах. В их числе: «Моонзунд», «На тебя уповаю», «Механическая сюита», «Ирония судьбы. Продолжение», «Королева Марго», «Охота на изюбря». Также занималась дублированием фильмов и участвовала в телеспектаклях.
Личная жизнь Евгении Добровольской
Актриса была замужем трижды. Первым мужем стал актер Вячеслав Баранов, вторым — Михаил Ефремов, третьим — оператор Дмитрий Мананников. От каждого мужа осталось по одному ребенку, также имеется внебрачный сын.
С 2022 года Евгения была не замужем.