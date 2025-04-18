Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Кейт Миддлтон тайно пообщалась с принцем Гарри
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

1 мин.

Кейт Миддлтон тайно пообщалась с принцем Гарри

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Кейт Миддлтон и принц Гарри
Фото Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кейт Миддлтон тайно поговорила с принцем Гарри во время его последнего визита в Великобританию. Об этом сообщает Radar Online.

На прошлой неделе 40-летний Гарри вновь прибыл в Лондон из Калифорнии, чтобы участвовать в ряде судебных слушаний. Как стало известно от источника, жена принца Уильяма не упустила шанса пообщаться с Гарри.

По словам инсайдера, Кейт «настойчиво» стремится нивелировать ссору между Гарри и принцем Уильямом, пока не настала критическая точка. Миддлтон глубоко расстроена тем, что ее дети не имеют возможности общаться с их двоюродными братьями и сестрами, которые живут в Америке.

Принцесса Уэльская, пережившая тяжелые проблемы со здоровьем, теперь смотрит на жизнь иначе и считает, что она слишком коротка для семейных конфликтов. Кейт не собирается сдаваться и намерена сделать все возможное, чтобы объединить свою семью.

Кейт Миддлтон.История Кейт Миддлтон: брак с принцем Уильямом и болезнь
Новости холдинга
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Читайте далее
Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев
Следующий материал
Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:25
Умер актер дубляжа Рудольф Панков
14:35
Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев
11:45
Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за болезни
17 апр 19:30
Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками
17 апр 15:00
Названа причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг