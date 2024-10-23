У звезды «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина новая девушка

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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин в одном из интервью сообщил о переменах в личной жизни.

«Я безмерно счастлив. Я ощущаю, как мое сердце стало биться чаще, а жизнь обрела новые краски. Пока все идет очень и очень хорошо», — сказал Керем.

Мужчина попытался скрыть личность своей избранницы, но его собеседница раскрыла тайну. Бюрсин встречается с Мелисой Тапан — наследницей довольно влиятельной турецкой семьи Сабанджи.

Отмечается, что 31-летняя Мелиса на данный момент строит карьеру в модной индустрии.