Бывшая девушка Пи Дидди рассказала об избиениях и угрозах со стороны рэпера

Певица Кэсси Вентура дала показания в суде против Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Она заявила, что рэпер принуждал ее вступать в интимные отношения с другими мужчинами, избивал и полностью контролировал ее жизнь. Об этом сообщает BBC.

Девушка рассказала, что познакомилась с Шоном в 19 лет, у них завязались романтические отношениям. Однако уже с самого начала музыкант полностью контролировал ее: забирал технику в качестве наказания, оплачивал все счета и следил за ее передвижениями.

«Контроль был во всем: начиная с того, как я выглядела, и заканчивая тем, чем занималась», — отметила пострадавшая.

В конце концов, по словам Вентуры, тотальный контроль перерос в насилие. Рэпер стал избивать ее: бил по голове, «опрокидывал, таскал и пинал». Также бывшая Пи Дидди вспомнила, что через год отношений рэпер привел ее на Белую вечеринку и принудил вступить в сексуальные отношения с мужчиной из эскорта.

Кэсси подчеркнула, что добровольно соглашалась на развратные действия, чтобы сделать возлюбленного «счастливым». Она отметила, что подобные вечеринки длились по 3-4 дня. При этом девушка принимала запрещенные вещества, чтобы не осознавать всю грязь происходящего.