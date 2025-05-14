Стало известно, почему прощание с Ниной Гребешковой проходит в закрытом формате

Сегодня, 14 мая, в Москве прощаются с заслуженной артисткой России, вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая — актрисы Нины Гребешковой. Похороны будут в закрытом формате.

Ранее в беседе с URA.RU актриса Тамара Семина объяснила, почему церемония скрыта от посторонних глаз. По ее словам, проститься с Ниной Павловной придут только близкие и родные ей люди. Такое желание еще при жизни изъявила сама знаменитость.

«Это ее желание: его нельзя осуждать. Я тоже не люблю публичность. Эти «охи» и «ахи», все эти притворные дела... Кому это нужно? Нине точно сейчас не нужно. Кто ее любил, так и любит. И будет продолжать любить даже после ее ухода, и добрым словом вспоминать. А все остальное — пустое», — сказала Тамара Петровна.

Семина добавила, что дружила с Гребешковой еще с советских времен.

«Жаль, жаль, жаль, что все так произошло. Она была замечательная, прекрасная. 94 года прожила! Слава Богу! Она жила честно, откровенно, никаких подлостей не совершала. За это ее любили. Нина была замечательным, отзывчивым человеком. Она всех любила, и ее все любили! И внучка ее безумно любила! Очень хорошая у них семья», — добавила актриса.

Напомним, что звезда «Бриллиантовой руки» Нина Гребешкова умерла 10 мая. Ей было 94 года.