Асап Роки случайно раскрыл пол их с Рианной третьего ребенка

На премьере «Смурфиков» в Брюсселе американский рэпер A$AP Rocky (Асап Роки) случайно рассказал, что у них с Рианной вскоре родится девочка.

Уточняется, что в беседе с журналистами Раким Ателастон Майерс (настоящее имя исполнителя. — Прим. Ред.) заявил, что они с Ри станут «родителями прекрасной малышки». А как только понял, что раскрыл секрет, попытался направить разговор в другое русло. Тем не менее радостная новость уже успела разойтись по сети.

Напомним, что о беременности Рианны заговорили еще в прошлом году. В конце февраля, когда артист получил оправдательный приговор в суде, супруги открыто заявили, что ожидают пополнения в семье. Этот факт певица подтвердила на балу Met Gala 2025, который проходил 5 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В качестве благодарности за положительный исход судебного дела Раким обещал назвать третьего ребенка в честь своего адвоката Джо Такопина. Тот, в свою очередь, рассказывал: «Они схватили меня и сказали: «Слушай, наш следующий малыш — A$AP Joe».

На данный момент у A$AP Rocky и Рианны двое сыновей: RZA, родившийся в мае 2022 года, и Riot, родившийся в августе 2023 года.