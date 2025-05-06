Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala 2025

37-летняя Рианна официально сообщила о третьей беременности. Певица появилась на Met Gala 2025 с округлившимся животом. Она продемонстрировала интересное положение в приталенном платье от Marc Jacobs, которое дополнила воротником-стойкой в горошек. Именно так звезда хотела передать дресс-код вечера — «Темнокожий денди».

Напомним, что с 2021 года Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году у пары родился первенец Риза Этельстон Майерс. А в августе 2023 года на свет появился их второй сын — Райот Роуз Майерс.