Куда поехать на море в феврале? 5 вариантов для любителей пляжного отдыха

Даже в разгар зимы в некоторых странах вполне можно купаться.

В странах, которые находятся в южном полушарии, февраль — эквивалент нашего августа. Новогодний ажиотаж на поездки за границу спал, поэтому цены снизились. Те, кто не имеет привычки бронировать тур за полгода, начинают строить планы на отдых в теплых странах. Дмитрий Матвеев, директор сети автопрокатов в России и за рубежом, рассказал, в каких странах можно провести пляжный отпуск в феврале.

Таиланд

В стране традиционно рады россиянам: без визы можно гостить до 45 дней. Есть прямые рейсы из городов России, однако жителям центральной части страны нужно подготовиться к многочасовому перелету.

В Таиланде множество экскурсий для тех, кто не желает «батониться» в шезлонге весь отпуск, доступны экзотические развлечения, в том числе катание на слонах. Цены по российским меркам невысокие.

Вьетнам

В этой социалистической стране хорошо относятся к русским. Улыбчивые пионеры будут приветствовать вас по-русски, а торговцы на рынке могут дать скидку. Впрочем, цены во Вьетнаме и без этого как при коммунизме.

Фото Global Look Press

На курорты можно долететь без пересадок. Провести во Вьетнаме без визы можно около двух недель.

Вьетнам — чистая и уютная страна с приятным климатом, в ней хочется остаться гораздо дольше, чем на две недели. Кстати, многие россияне так и делают.

Мальдивы

Дорогостоящее направление, причем в копеечку обойдутся и перелет, и проживание, и развлечения. Однако, как утверждают завсегдатаи островов, нужно хоть раз в жизни «не полениться» побывать здесь.

Фото Global Look Press

Без визы в государстве можно жить до 90 дней, из России есть прямые вылеты. Несмотря на то что мальдивские отели в большинстве случаев работают по системе «все включено», алкоголь в них не продают, за пределами отеля его тоже нельзя купить. Цены в среднем сопоставимы с московскими.

Куба

Остров свободы, впрочем, как и другие острова Карибского бассейна, отличается высокой стоимостью путевок. Зато на Кубе можно провести без визы почти три месяца. Температура воздуха и воды оптимальна для жизни: +25...26°C.

Прямые рейсы на Кубу доступны из Москвы, однако лететь придется долго. В городах можно посетить производства и фермы, а также закупиться эксклюзивными сувенирами, чтобы оправдать дорогу.

Фото Global Look Press

Из минусов: кусающиеся рыбы в море и риск встретить если не ядовитую змею, то скорпиона.

Из-за географической близости к Азии варианты поездок доступны жителям Дальнего Востока и Сибири. Однако во многие жаркие страны можно улететь и из Москвы. Зимний отдых априори не относится к бюджетному. Однако всегда можно попробовать «поймать» горящий тур или рассмотреть «несезонные» направления.

И еще несколько вариантов

Поездки в страны с прохладным зимним морем — тоже выход. Плюсы очевидны: комфортная нежаркая погода, небольшое количество туристов, низкие цены. При этом плавать можно в бассейне отеля.

Фото Global Look Press

Вариантов для «несезонного» морского отдыха множество: от традиционных и любимых россиянами Турции и Египта до Азербайджана и Арабских Эмиратов. Отметим, что в Эмиратах и странах Африки в феврале чуть больше +20°C, но возможны дожди и ветры.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!