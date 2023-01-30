Существует ли интуиция на самом деле и как ее развить

Взгляды ученых и психологов оказались разными, но не противоречивыми.

Скептики считают шестое чувство мистической выдумкой, мечтатели — чем-то вроде фантастической суперспособности. А между этими двумя крайностями — мнение специалистов, которые изучают работу человеческого мозга. Они могут поведать об интуиции много интересного, опираясь как на научную теорию, так и на свою ежедневную рабочую практику.

Интуиция с научной точки зрения

В переводе с латинского intuitio означает «созерцание, пристальное всматривание». Психология определяет интуицию как способ быстрого, иногда немедленного решения вопроса, основанного на информации, недостаточной для логического анализа. Иначе говоря, это то, чего человек знать не может, но все же откуда-то знает. И речь здесь не о магии, все очень даже логично, отмечает врач — психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур.

Разъяснение о функциях правого полушария дает психофизиолог Вадим Ротенберг: «У людей со здоровой психикой умение воспринимать мир как целостную систему, улавливать большое количество динамичных связей между одушевленными и неодушевленными предметами и виртуальными образами обеспечивает правое полушарие мозга. Именно сюда в первую очередь поступают данные от всех органов чувств, и именно правое полушарие имеет тесную связь с лимбической системой, которая отвечает за человеческие эмоции».

Именно правое полушарие мозга способно за доли секунды получить и расшифровать сигналы органов чувств о «чужом» запахе или постороннем звуке и на уровне интуиции сообщить человеку, что что-то не так. В то время как левое полушарие будет анализировать информацию и выстраивать логические цепочки, например, о предметах, находящихся не на своих местах.

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Откуда же берется «база данных» для работы такой оперативной системы реагирования?

Именно поэтому полагаться на интуицию в сферах, в которых мы не обладаем богатым опытом, эксперт считает не лучшим способом решения задач. Это утверждение она подкрепляет формулой, выведенной израильско-американским психологом и лауреатом Нобелевской премии по экономике Даниэлем Канеманом: «Интуиция может развиваться, только если ситуации постоянно повторяются и есть возможность в течение длительного периода их изучать; необходимо более десяти тысяч часов практики, чтобы стать профессионалом».

Интуиция с точки зрения современной психологии

Психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут приводит в пример исследование:

Если это не совпадение, а все же проявление интуиции, то можно ли объяснить его только лишь «работой» накопленного жизненного опыта?

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Возможно, но существует среди специалистов и другой — феноменологический — подход к пониманию природы интуиции. Некоторые психологи объясняют ее повышенной чувствительностью к собственному подсознанию, которая формирует особую связь с окружающим миром. Один из них — коуч, автор методики по разрешению бессознательных конфликтов Алена Кульшицкая.

Согласно этой теории, уровень развития интуиции отражает наличие или отсутствие у человека доступа к сигналам (вибрациям), которые исходят от разных событий, людей и предметов, и способность их интерпретировать.

Причем поступать они могут — как в примере с поездами — в виде изменений физического самочувствия:

Как развить интуицию

Для того чтобы развить интуицию, важно наладить связь с самим собой и своим бессознательным, а через нее — с внешним миром. Для этого Алена Кульшицкая предлагает выполнять «тренировку», состоящую из трех этапов:

1. Ощущение тела

«Подойдут любые телесные практики и медитации, направленные на осознание себя в моменте. Например — сесть, лечь ровно и начать прислушиваться к своему дыханию, почувствовать биение своего сердца, просканировать тело внутренним взором, почувствовать, где есть напряжение, боль, уделить внимание этим местам, «подышать» через них.

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Можно уделить внимание тем местам, которые об этом «просят», — размять руки, прохлопать плечи, попрыгать, потянуться. Главное здесь — прислушиваться к запросу изнутри и делать в ответ то, на что тело будет откликаться благодарностью».

2. Видение мира

«Также через медитативные практики можно развивать свои навыки включенности в пространство. Пример — остановиться на несколько минут и сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Что мы видим, что ощущаем телом, какие запахи, цвета, звуки? Что делают птицы, животные? Что делают люди? Что мы можем понять, почувствовать по их разговору, лицам, походке?»

3. Взаимодействие с миром

«Можно спросить себя, какие связи есть между мной и тем, что я вижу, чувствую. Задача — найти как можно больше таких связей. Например, цветок такого же цвета, как мой любимый свитер. Или — этот человек похож на моего деда. Или — собака радуется так же, как я иногда.

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Задание повышенной сложности — спросить себя: что самое лучшее я могу сделать для мира в эту минуту в этом месте? Прислушаться, осмотреться и сделать это. Возможно, просто пройтись по аллее и полюбоваться на виды вокруг. Возможно, поиграть с собакой. Возможно, помочь кому-то донести сумку».