Художественная гимнастика: в чем польза и с какого возраста можно отдать ребенка
Рассказывает мастер спорта, тренер высшей категории Елена Стадник.
Особенности художественной гимнастики
Художественная гимнастика представляет собой спорт, в котором спортсмен или, если это групповое выступление, несколько спортсменов под музыкальное сопровождение на гимнастическом ковре 13х13 м выполняют различные упражнения и танцевальные элементы с предметом или без него. Длительность выступления не превышает полутора минут в индивидуальных упражнениях и две с половиной в групповых.
Без предмета на международном уровне в последнее время соревнования не проводят. «Предмет» — это лента, скакалка, мяч, обруч, булавы, может использоваться один или несколько.
Художественная гимнастика — исконно женский вид спорта (однако сейчас есть в этой категории и мужчины). Его история насчитывает больше 80 лет. В 1984 году художественная гимнастика была впервые представлена на Олимпийских играх.
В Советском Союзе и в России художественная гимнастика всегда была на особом счету. Это один из самых изящных и грациозных видов спорта, в котором наши представительницы на международной арене многократно завоевывали первые места. Школа художественной гимнастики в России по праву одна из сильнейших в мире.
Помимо художественной есть еще близкая ей эстетическая гимнастика. Это довольно новый вид спорта, которому всего 20 лет. Элементы, как и в художественной гимнастике, — прыжки, «гибкость», повороты, «равновесие». Те же уровни соревнований — отборочные, первенство России, первенство Европы, чемпионат мира и выполнение разрядов. Но, в отличие от художественной гимнастики, в эстетической:
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отсутствует предмет;
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больше пластики и акробатики;
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больше элементов взаимодействия
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спортсменки выступают только командой в групповых упражнениях.
Эстетическую гимнастику принято сравнивать с синхронным плаванием, только на ковре.
Преимущества художественной гимнастики
По словам специалиста, занятия гимнастикой при грамотном подходе окажут исключительно положительное влияние на ребенка, а именно:
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заложат характер;
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привьют дисциплинированность;
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научат ставить цели и достигать их;
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избавят от страха соперничества;
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научат умению эффективно взаимодействовать, поддерживать друг друга, общаться, дружить (в случае с групповыми выступлениями).
«У нас координационно довольно сложный вид спорта. Много разных «дорожек шагов», с руками и танцевальных. Это сложновато, поскольку многие изначально путают право и лево. Но у тех детей, которые добиваются своего, развивается и целеустремленность. Этот навык непременно пригодится им в жизни».
Если говорить об изменениях на физическом уровне, их тоже сложно не заметить. Развиваются:
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гибкость, пластичность и женственность (много пластики в упражнениях — «волны», взмахи, прочая эстетика);
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выносливость (за 1,5-2,5 минуты дети выполняют и прыжки, и «равновесие», и скоростно-силовые упражнения);
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координация, мышление, память (в гимнастике много разных «дорожек шагов», которые нужно запомнить и воспроизвести).
Помимо всего прочего, занятия художественной гимнастикой формируют красивую осанку и походку, учат правильно себя подавать.
«Даже те дети, которые не добиваются каких-то сверхъестественных результатов, заметно преображаются. Приходит обычный ребенок, сутулится, косолапит, стесняется, бывают очень закомплексованные дети. Из гадких утят они превращаются в лебедей! Эффектные, статные, харизматичные. Из-за того, что мы делаем много упражнений по ОФП (общая физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка), выворотность у них хорошая, красивые мышцы, длинные ноги, изящные руки. Вы сами можете видеть, как красивы гимнастки в купальниках, какие у них фигуры. Естественно, это остается с ними на всю жизнь».
С какого возраста детям можно заниматься художественной гимнастикой
Оптимальный возраст для начала занятий художественной гимнастикой — пять лет. В физическом плане к этому времени можно давать определенную нагрузку на связки и суставы. Ребенок уже понимает и слушает тренера. Он способен разучивать различные элементы. В пять лет дети могут выдерживать 40-45 минут полноценной тренировки.
«Раньше пяти лет, как тренер, как спортсменка и как мама, я бы не рекомендовала отдавать ребенка в гимнастику. Конечно, сейчас приводят детей и в четыре года. Многие клубы в некоторые секции берут и с трех с половиной лет, но это больше садиковская разминка или зарядка. А если заниматься именно художественной или эстетической гимнастикой, самый оптимальный возраст — пять лет».
Если ребенок приходит позднее, будет сложнее справиться с растяжкой и придется догонять те элементы, которые дети уже освоили. В шесть лет связки еще податливы — можно постепенно безболезненно растянуть все суставы, плечевой, поясничный, грудной отдел. Для каждой части тела свои отдельные упражнения.
В семь лет с растяжкой гораздо сложнее. Это будет намного болезненнее, особенно если у ребенка нет данных от природы.
Может ли художественная гимнастика быть опасна?
Опасность при занятиях художественной гимнастикой, по словам Елены Стадник, состоит в нескольких моментах. Когда:
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тренер не имеет соответствующей квалификации и опыта;
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тренер опережает нагрузки — чревато травмами;
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родители занимаются с детьми дома, неверно заучивая элементы и неправильно растягивая, что также травмоопасно.
«Все должно быть планомерно, важно соблюдать доступность элементов в каждом возрасте. Некоторые хотят кого-то удивить своими сложными не по возрасту элементами, дают тяжелую нагрузку детям или тянут чрезмерно сильно, неправильно, через боль. Все это приводит к травмам».
Эксперт рекомендует быть внимательными при выборе тренера для ребенка. Не обращать внимания на «красивые картинки», а прежде всего думать о последствиях. Для начала необходимо узнать:
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квалификацию специалиста;
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занимался ли он сам спортом (каким);
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есть ли у него подопечные с достижениями высокого уровня.
«Сейчас довольно много тренеров, которые не имеют соответствующей квалификации и профильного образования. Тех, кто или вообще спортом не занимались, или занимались, но не гимнастикой. Они не знают, как давать нагрузку ребенку, как тянуть. В будущем все отразится как внешне, так и на здоровье. Из-за этого происходят травмы. Тренеры тянут ребенка на одну сторону, и у него потом кособокая спина».
Что делать, если гимнастика не подошла?
Любой из видов гимнастики, будь то художественная или эстетическая, на первых порах позволяет перейти в любой другой вид спорта без существенных потерь. Дело в том, что первый год тренировок в гимнастике включает:
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ОФП (общая физическая подготовка);
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СФП (специальная физическая подготовка);
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упражнения на гибкость.
С такой подготовкой через год ребенок может пойти в любой вид спорта.
«У некоторых детей бывают спазмы мышц, и им действительно трудно растягиваться. Нет смысла жертвовать психикой, тянуть через боль. Ведь чем дальше, тем сложнее элементы. Я сразу обо всем говорю родителям, они сами решают. Кто-то уходит, кто-то остается — им нравится, они занимаются не для рекордов, а ради себя. Те, кто хочет спорта высших достижений, идут в другой, более подходящий по данным ребенка вид спорта».
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