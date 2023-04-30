Как узнать свою скорость чтения. Она тесно связана с интеллектом

Умение быстро читать — полезный навык, который пригодится студентам, тем, кто работает с документами или вынужден обрабатывать большое количество информации. Бизнес-психолог Станислав Самбурский рассказал, как взрослому узнать свою скорость чтения и как ее улучшить.

Как проверить скорость чтения

Многие помнят, как проверяли технику чтения в классе: нужно было прочитать отрывок вслух, не запинаясь и делая паузы в нужных местах. Проверка скорости чтения взрослых в целом похожа. Правда, читать надо не вслух, а про себя, что значительно повышает скорость. Но это не основное отличие.

Тесты, позволяющие узнать скорость чтения, легко найти в интернете по запросу «узнать скорость чтения». На экране появляются текст и предупреждение, что читать надо не как можно быстрее, а в комфортном темпе, чтобы успевать усваивать прочитанную информацию.

После начала чтения автоматически включается секундомер, система считает количество прочитанных за минуту знаков или слов.

Затем будут предложены вопросы по содержанию прочитанного отрывка (обычно не более десяти). Вопросы нужны, чтобы выявить степень внимательности и процент правильно запомненной информации.

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Как улучшить скорость чтения

Регулярное чтение позволяет расширять словарный запас, делает бесконечными горизонты воображения, а также прививает навык концентрации внимания.

Развивать скорочтение важно с начальных классов школы: это позволит ребенку узнавать больше о мире, который его окружает, активизирует работу многих отделов головного мозга и прокачивает интеллектуальные способности.

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Развить навык скорочтения у взрослых и детей можно на профильных курсах. А следующие несколько советов подойдут тем, кто хочет повысить скорость чтения самостоятельно.

1. Выявите тормозящие факторы. Наиболее распространенной причиной является артикуляция: проговаривание слов при чтении. Читайте глазами, а не губами. Проговаривание снижает скорость.

2. Научитесь осознавать информацию с первого прочтения. Есть несколько упражнений, которые помогут настроить мозг на новый формат восприятия. Например, представьте, что прочитанный текст зачеркнут жирным маркером и его не видно. Тренируясь так, постепенно мозг начнет осознавать текст с первого прочтения.

3. Перестаньте перечитывать текст. При медленном чтении происходит непроизвольный возврат к уже прочитанным словам. Избавьтесь от этой привычки, и скорость вырастет.

4. Выучите новые слова. Видя новое или сложное слово, запишите его, чтобы выучить произношение и осознать, что оно значит. Таким образом каждый раз в будущем вы не будете запинаться на нем.

5. Заведите привычку читать регулярно. Начните читать 100 страниц в неделю в спокойном темпе, постепенно совершенствуя навык быстрого чтения.

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