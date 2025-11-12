В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины

Международная команда корейских и непальских альпинистов совершила историческое восхождение: они впервые поднялись на пик Чуама III (6268 м) в труднодоступном районе Верхний Мустанг в непальских Гималаях. Об этом сообщает издание Alpagama.

Экспедиция стартовала из базового лагеря на высоте 5480 м в 2:00 ночи 2 ноября. Группа добралась до вершины всего за 10 часов после выхода.

В состав команды вошли южнокорейские альпинисты Ким Донджин (руководитель экспедиции), Ким Хен Чуль и О Намен, а также непальские гиды Дава Пхуртен Бхоте, Мингмар Шерпа и проводник Карма Шерпа. Чуама III — одна из трех главных вершин хребта Чуама-Химал. Это первое официальное восхождение на нее.

Покорение Чуама III стало также первым успешным восхождением иностранных альпинистов в Верхнем Мустанге, долгое время закрытом для международных экспедиций. Ожидается, что это открытие поможет превратить Мустанг в перспективное направление для мирового альпинизма.