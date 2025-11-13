Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

2 мин.

Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю

Мария Задорожная
Автор
Северное сияние
Фото Freepik

На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря, близкая к максимальной по шкале. Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, такие явления способны вызывать сбои в работе электроники и даже выводить устройства из строя — подобные эпизоды уже фиксировались в прошлом.

По его словам, шторм возникает из-за взаимодействия потока заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты. Под давлением потока магнитное поле начинает колебаться и становится переменным. В проводниках при этом наводятся круговые электрические поля, которые могут повредить аппаратуру. В качестве исторического примера ученый напомнил событие Кэррингтона 1859 года — крупнейший известный геомагнитный шторм, когда телеграфные линии искрили, аппараты работали даже без питания, а операторы получали разряды. Полярные сияния тогда наблюдали вплоть до тропиков.

Сегодня устройства чаще снабжают защитой от подобных воздействий, поэтому серьезные последствия маловероятны, отметил специалист. Он также упомянул случай, когда нарушения в работе радаров в Северной Америке ошибочно приписали техногенному воздействию, хотя причиной была солнечная активность.

Железнов подчеркнул, что точный прогноз силы магнитных бурь крайне затруднен. Известен приблизительный 11-летний цикл активности, но его длительность колеблется от 10 до 12 лет, а детали эволюции вспышек и выбросов корональной массы предсказать сложно. Хотя текущий максимум постепенно идет на спад, сильные вспышки могут происходить еще в течение двух-трех лет.

На этот раз на Солнце произошли три мощные вспышки подряд. Самая поздняя из них оказалась сильнее предыдущих, и ее более быстрый поток, вероятно, догнал первый, усилив общий удар по магнитосфере Земли. Изначально ожидался уровень G4, однако фактическая интенсивность достигла примерно G4.7 — почти экстремального G5. Как отметил Железнов, это, вероятно, самый сильный шторм текущего 25-го цикла наблюдений.

Магнитные бури в&nbsp;ноябре 2025 года: когда будут и&nbsp;как могут повлиять на&nbsp;здоровье.Магнитные бури в ноябре 2025 года: когда будут и как могут повлиять на здоровье
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину

  • ЗГ из БАНИ

    Точняк!Именно поэтому вчера во время комметариев матча сборной не автоматом обновлялись комменты!:rofl::rofl::rofl:

    13.11.2025

    • Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    12 ноя 22:45
    В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины
    12 ноя 18:35
    Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
    12 ноя 12:05
    Что посмотреть на Филиппинах и на какой остров лучше ехать
    8 ноя 16:15
    Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту
    7 ноя 16:15
    Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне