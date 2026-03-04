В Москве пройдет женский турнир по паделу в честь 8 Марта

7 и 8 марта в Москве пройдет женский турнир под эгидой Федерации падела России — с начислением рейтинговых очков. В рамках турнира также пройдет благотворительная и экоакция.

По словам организаторов из благотворительного фонда «Пари и побеждай», за каждый результативный удар por tres и por cuatro на турнире фонд перечислит 2000 рублей Центру помощи пережившим сексуализированное насилие. Собранные средства направят на проведение тренировок по самообороне для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Также на площадке организуют раздельный сбор пластиковых бутылок и крышек. Гостям расскажут о важности правильной сдачи пластика. Для участников экоакции организаторы подготовили памятные брелоки из переработанных крышек в форме ракетки для падела.