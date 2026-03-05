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В России утвердили новый ГОСТ для маникюра и педикюра
Хобби и развлечения

5 марта, 13:45

1 мин.

В России утвердили новый ГОСТ для маникюра и педикюра

Кристина Гергис
Автор
Маникюр в салоне красоты
Фото Frazao Studio Latino, iStock

В России утвердили ГОСТ на услуги маникюра и педикюра. По сообщению ТАСС, он начнет действовать с 30 апреля.

Документ устанавливает общие требования к картам технологических процессов ногтевого сервиса и описывает этапы их выполнения при оказании услуг.

Так, классический (обрезной) маникюр должны выполнять за 45-60 минут с учетом подготовительных и заключительных этапов, препаратный маникюр — за 40-60 минут, аппаратный — за 40-70 минут, а комбинированный — за 40-60 минут.

Для педикюра предусмотрены следующие сроки: классический (обрезной) вариант займет от 60 до 90 минут, препаратный и аппаратный — 60-80 минут каждый, а комбинированный — 60-90 минут.

Декоративное покрытие ногтей лаком должно занимать 5-10 минут, гель-лаком — 15-25 минут.

При этом в Росстандарте подчеркнули, что соблюдение новых правил остается добровольным.

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