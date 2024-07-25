Ученые выяснили, что отказ от соцсетей улучшает психологическое здоровье

Ученые из Оттавы провели исследования и выяснили, что ограничение времени, проведенного в социальных сетях, положительно влияет на психическое и психологическое здоровье молодежи. Об этом сообщает журнал Psychology of Popular Media.

Как отметили эксперты, подростки и молодежь постоянно занимаются интенсивным социальным, физическим, эмоциональным и интеллектуальным развитием, но также подвержены психическим расстройствам. Примерно 20% молодых людей ежегодно сталкиваются с психологическими проблемами, включая депрессию и тревожность.

Чтобы проанализировать влияние соцсетей на ментальное здоровье, исследователи собрали 220 студентов в возрасте 17-25 лет с признаками депрессии или тревожного расстройства и разделили на группы. Участникам первой группы предложили 28 дней подряд заходить в социальные сети только на один час, а второй группе — продолжать активно пользоваться ими.

По итогам исследования добровольцы из первой группы отметили снижение симптомов депрессии и тревоги на 2,35 балла по сравнению со второй группой.