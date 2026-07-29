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В Москве пройдет международный фестиваль «Экстремальные московские городские игры»
Старты и события

Сегодня, 16:45

1 мин.

В Москве пройдет международный фестиваль «Экстремальные московские городские игры»

Мария Задорожная
Автор
«Экстремальные московские городские игры».
Фото artiemedvedev, iStock

В Олимпийском комплексе «Лужники» 1 августа состоится международный фестиваль «Экстремальные московские городские игры», организованный Департаментом спорта города Москвы. На площадках экстрим-парка зрители смогут увидеть выступления спортсменов в BMX, MTB, роллер-спорте и самокатном спорте, а также соревнования по паркуру и воркауту.

В спортивную программу войдут состязания и шоу-выступления титулованных участников: многократных чемпионов мира, победителей международной серии FISE World Series, призеров чемпионатов Европы и этапов Кубка мира UCI по BMX-фристайлу, финалистов X-Games и World Roller Games. Также на фестивале выступят чемпионы и призеры национальных первенств по роллер-спорту, MTB, BMX, брейк-дансу, паркуру и баскетболу один на один. Отдельным событием станет Кубок мира по воркауту, в котором примут участие спортсмены из разных стран.

Музыкальную часть фестиваля возглавят группа «Кипелов», «СерьГа», Гарик Сукачев и Xolidayboy. Кроме того, организаторы обещают выступление секретного гостя, имя которого пока не раскрывается. В течение дня на спортивных площадках также будут работать диджеи.

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