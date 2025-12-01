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Турэксперт назвал небанальные места для новогоднего отдыха
Хобби и развлечения

1 декабря 2025, 13:30

1 мин.

Турэксперт назвал небанальные места для новогоднего отдыха

Мария Задорожная
Автор
Девушки на зимнем отдыхе
Фото Freepik

В этом году у россиян будет отличная возможность отправиться в поездку на новогодних каникулах — они продлятся целых 12 дней. Помимо привычных популярных направлений стоит обратить внимание на более нестандартные варианты — например, горнолыжные курорты Южного Урала, рассказал 360.ru турэксперт Дмитрий Арутюнов.

По его словам, многие необычные локации способны приятно удивить и при этом не требуют больших расходов.

«Если мы говорим о горнолыжке, очень рекомендую всем отправиться на Южный Урал, есть такое замечательное место — Абзаково», — отметил он.

Специалист также предложил рассмотреть «Солнечную долину» в Челябинской области, «Охта-парк» в Ленинградской области, «Шерегеш» в Кемеровской области и «Большой Вудъявр» в Мурманской области.

При этом Арутюнов подчеркнул, что по уровню инфраструктуры и возможностям среди зимних направлений по-прежнему лидирует Сочи.

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