Турэксперт назвал небанальные места для новогоднего отдыха

В этом году у россиян будет отличная возможность отправиться в поездку на новогодних каникулах — они продлятся целых 12 дней. Помимо привычных популярных направлений стоит обратить внимание на более нестандартные варианты — например, горнолыжные курорты Южного Урала, рассказал 360.ru турэксперт Дмитрий Арутюнов.

По его словам, многие необычные локации способны приятно удивить и при этом не требуют больших расходов.

«Если мы говорим о горнолыжке, очень рекомендую всем отправиться на Южный Урал, есть такое замечательное место — Абзаково», — отметил он.

Специалист также предложил рассмотреть «Солнечную долину» в Челябинской области, «Охта-парк» в Ленинградской области, «Шерегеш» в Кемеровской области и «Большой Вудъявр» в Мурманской области.

При этом Арутюнов подчеркнул, что по уровню инфраструктуры и возможностям среди зимних направлений по-прежнему лидирует Сочи.