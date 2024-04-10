Трэвел-блогер перечислил плюсы путешествий в одиночку

Трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук в беседе с «СЭ» перечислил основные плюсы путешествий в одиночку. Первый плюс — независимость и свобода. Человек самостоятельно принимает решения и выстраивает свой день, никто не вмешивается в его планы и маршруты.

Второе преимущество — самопознание. По словам эксперта, одиночные поездки помогают стать увереннее и самостоятельнее, наладить контакт с собой.

«Путешествия без компании часто способствуют более активному общению с местными жителями и другими путешественниками. Вы можете познакомиться с людьми разных культур, обменяться опытом и найти новых друзей по всему миру», — добавил блогер.

Кроме того, одиночные путешествия помогают лучше сосредоточиться на себе, отдохнуть от повседневных забот, что особенно актуально для тех людей, которые привыкли заботиться о ком-то. Например, для родителей маленьких детей.