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Трэвел-блогер перечислил плюсы путешествий в одиночку
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:05

1 мин.

Трэвел-блогер перечислил плюсы путешествий в одиночку

Мария Маковей
Автор
Мужчина ждет рейс
Фото YakobchukOlena/istockphoto.com
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Трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук в беседе с «СЭ» перечислил основные плюсы путешествий в одиночку. Первый плюс — независимость и свобода. Человек самостоятельно принимает решения и выстраивает свой день, никто не вмешивается в его планы и маршруты.

Второе преимущество — самопознание. По словам эксперта, одиночные поездки помогают стать увереннее и самостоятельнее, наладить контакт с собой.

«Путешествия без компании часто способствуют более активному общению с местными жителями и другими путешественниками. Вы можете познакомиться с людьми разных культур, обменяться опытом и найти новых друзей по всему миру», — добавил блогер.

Кроме того, одиночные путешествия помогают лучше сосредоточиться на себе, отдохнуть от повседневных забот, что особенно актуально для тех людей, которые привыкли заботиться о ком-то. Например, для родителей маленьких детей.

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