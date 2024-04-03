Психолог дала совет, как улучшить концентрацию внимания

Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» назвала причины, которые негативно сказываются на концентрации внимания. Одна из них — физический перегруз информацией.

По словам эксперта, мозг не успевает систематизировать и перерабатывать огромные потоки информации, поэтому быстро устает.

«Несколько социальных сетей в телефоне и уведомления для прочтения — ваш мозг перегружен входящей информацией, и даже если вы не садились за работу, не вчитывались, все равно устали», — объяснила специалист.

Чтобы избежать информационного перегруза, психолог советует устраивать информационный детокс: сократить время просмотра социальных сетей, выключить уведомления, установить фильтр входящей информации.

«Выставляйте таймеры работы в социальных сетях — это защитит вас от траты энергии и даст возможность сконцентрироваться на действительно важном», — заключила Безгина.