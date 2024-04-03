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Психолог дала совет, как улучшить концентрацию внимания
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

1 мин.

Психолог дала совет, как улучшить концентрацию внимания

Мария Маковей
Автор
Мама с ребенком устали.
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
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Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» назвала причины, которые негативно сказываются на концентрации внимания. Одна из них — физический перегруз информацией.

По словам эксперта, мозг не успевает систематизировать и перерабатывать огромные потоки информации, поэтому быстро устает.

«Несколько социальных сетей в телефоне и уведомления для прочтения — ваш мозг перегружен входящей информацией, и даже если вы не садились за работу, не вчитывались, все равно устали», — объяснила специалист.

Чтобы избежать информационного перегруза, психолог советует устраивать информационный детокс: сократить время просмотра социальных сетей, выключить уведомления, установить фильтр входящей информации.

«Выставляйте таймеры работы в социальных сетях — это защитит вас от траты энергии и даст возможность сконцентрироваться на действительно важном», — заключила Безгина.

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Психология
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