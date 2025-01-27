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Психиатр назвал признаки будущего маньяка
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

2 мин.

Психиатр назвал признаки будущего маньяка

Мария Задорожная
Автор
Ребенок бьет игрушку.
Фото erierika, iStock
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Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы ребенок в будущем не стал маньяком или убийцей.

Основные признаки, указывающие на склонность ребенка к агрессии, чаще всего проявляются уже в раннем детском возрасте. К ним врач отнес:

  • Сильная агрессия к игрушкам, а по мере взросления — к домашним и бездомным животным.

  • Возрастание агрессии к сверстникам любого пола.

  • Появление психопатических черт: чрезмерной эмоциональной возбудимости, агрессивности, раздражительности.

«Это сигнализирует о риске формирования психопатии, расстройства личности со склонностью к агрессии», — отметил эксперт.

Также психиатр подчеркнул, что проявление жестокости во взрослом возрасте обусловлено двумя факторами: врожденной психопатией или перенесенными травмами в детстве. Например, ребенок или подросток подвергался насилию со стороны близких, родителей, окружающих людей, испытывал острое чувство беспомощности.

«Потом он ассимилирует эту модель поведения и начинает сам проявлять агрессию по отношению уже к другим людям, сверстникам или более слабым, тем самым компенсируя боль и унижение, которые он претерпел в детстве», — пояснил Вилков.

По мнению психиатра, для коррекции и профилактики подобных отклонений необходимо создавать для ребенка обычную среду общения. Он должен видеть нормы адекватного поведения, уметь контролировать эмоции, адаптироваться.

«В первую очередь это должны делать родители. Для любого ребенка главный образец поведения — это мама и папа», — заверил психотерапевт.

Врач обратил внимание, что важно еще в раннем детстве распознать первые признаки чрезмерной агрессии у ребенка, скорректировать его поведение на занятиях у детского психолога, психотерапевта.

«Если эти признаки уже сильно выражены, то требуется консультация детского невролога и психиатра, — подытожил специалист.

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