Третий сезон школьного футбольного турнира «Родные игры» стартовал в Москве

В Москве начался третий сезон школьного футбольного турнира «Родные игры». Проект охватит более 4,5 тысяч детей из 64 столичных школ, в соревнованиях примут участие футболисты 2014-2019 годов рождения.

Пять туров пройдут с 27 сентября по 29 ноября, а 13 декабря состоятся новогодний фестиваль и суперфинал. Три победителя в январе отправятся на зарубежные сборы, где запланированы матчи с командами академий мадридского «Реала» и «Дубай Юнайтед».

Футболисты 2014-2015 годов рождения будут раз в месяц соревноваться в фиджитал-футболе. Лучшие команды получат право сыграть в финале, который состоится в «Лужниках» в конце учебного года. Параллельно пройдет Турнир претендентов с участием 32 школьных спортивных клубов.

Для школьных секций подготовили единую базу тренировок и стандарты академии, методические материалы, мастер-классы и разборы матчей. Куратором образовательной программы стал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов. Организаторами турнира выступают ФК «Родина», Департамент образования и науки Москвы и благотворительный фонд «LF Социальные проекты». «Спорт-Экспресс» стал информационным партнером нового сезона.