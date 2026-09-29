В Казани пройдет национальный полумарафон

10-11 октября столица Татарстана примет Казанский национальный полумарафон, организованный серией TIMERMAN. Участникам предложат три дистанции: 3 км, 10 км и 21,1 км.

Событийная программа начнется 10 октября, накануне основных забегов. Утром состоится совместная пробежка по набережной озера Кабан. После нее участников ждут кофе-рейв. Днем на территории экстрим-парка развернутся игры и традиционные активности, а также интерактивная программа на татарском языке. Все желающие смогут посетить мастер-класс по тафтингу — вышивке стежками по ковру с помощью специального электрического пистолета. Завершит день диджей-сет.

Программа продолжится 11 октября. Оба дня на площадке будет работать тематический маркет локальных брендов, а на финише участников по традиции ждут татарские угощения. Для бегунов также организуют афтепати 11 октября.

Год назад именно на этом старте Владимир Никитин вписал свое имя в историю российского бега: он финишировал с результатом 59 минут 51 секунда и стал первым в стране, кому удалось преодолеть 21,1 километра быстрее часа.