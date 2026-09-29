Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Старты и события
Новости
В Казани пройдет национальный полумарафон
Старты и события

29 сентября, 18:45

1 мин.

В Казани пройдет национальный полумарафон

Мария Задорожная
Автор
Фото Пресс-служба Казанского национального полумарафона

10-11 октября столица Татарстана примет Казанский национальный полумарафон, организованный серией TIMERMAN. Участникам предложат три дистанции: 3 км, 10 км и 21,1 км.

Событийная программа начнется 10 октября, накануне основных забегов. Утром состоится совместная пробежка по набережной озера Кабан. После нее участников ждут кофе-рейв. Днем на территории экстрим-парка развернутся игры и традиционные активности, а также интерактивная программа на татарском языке. Все желающие смогут посетить мастер-класс по тафтингу — вышивке стежками по ковру с помощью специального электрического пистолета. Завершит день диджей-сет.

Программа продолжится 11 октября. Оба дня на площадке будет работать тематический маркет локальных брендов, а на финише участников по традиции ждут татарские угощения. Для бегунов также организуют афтепати 11 октября.

Год назад именно на этом старте Владимир Никитин вписал свое имя в историю российского бега: он финишировал с результатом 59 минут 51 секунда и стал первым в стране, кому удалось преодолеть 21,1 километра быстрее часа.

Владимир Никитин.«Доволен, очень счастлив. Все получилось». Никитин — о рекорде России и проблемах по ходу бега

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Бег
Читайте также
Зависимость от Головина, запредельная самокритичность и уровень ЧМ. Что происходит в сборной России после победы над Ираном
Уйти красиво — искусство. Месси им владеет, Криштиану Роналду — нет
Овечкин готов к новому сезону. «Вашингтон» ждет настоящее испытание на старте
Читайте далее
В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов
Следующий материал
В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов
Последние новости
19:00
«Не пытайтесь выиграть дистанцию в первой половине»: главные правила марафона от атлета Александры Морозовой
16:25
В Москве пройдет гибридная фитнес-гонка с бегом и функциональными упражнениями
15:50
В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов
29 сен 17:50
Третий сезон школьного футбольного турнира «Родные игры» стартовал в Москве
28 сен 19:10
Стала известна дата проведения 58-го зимнего марафона «Дорога жизни»