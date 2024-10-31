31 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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31 октября отмечается Хэллоуин, Международный день Черного моря и Тыквенный Спас. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Тыквенный Спас

Тыквенный Спас — это народный праздник, который в России отмечают 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия. Люди готовят из нее разные блюда, играют в игры и проводят гадания, связанные с ней.

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Международные праздники

Хэллоуин

Хэллоуин — это видоизмененный праздник древних кельтов, который назывался Самайн (Samhain). Его принято отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно в это время по поверьям древнего народа между миром людей и миром мертвых открывалась дверь, через которую умершие могли прийти в гости к живым родственникам.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 октября

Международный день Черного моря;

Международный день хоккейного вратаря;

Всемирный день экономии;

День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ;

Всемирный день городов;

День сурдопереводчика;

День темной материи.

Церковные праздники

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

31 октября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание церкви и рассказы Пречистой Девы Марии. Евангелие от Луки отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.

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Какие еще церковные праздники отмечают 31 октября

День памяти преподобного Иулиана Персиянина.

Традиции и приметы на 31 октября

31 октября во многих странах отмечается Хэллоуин. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В праздник принято делать светильник Джека — в тыкве вырезают глаза и рот и помещают внутрь свечу. Светильниками Джека украшают двор и дом, чтобы защититься от темных сил.

Люди переодеваются в разные костюмы, ходят по домам и просят конфеты.

Девушки на Хэллоуин гадают: проводят свечой у зеркала в надежде разглядеть черты суженого.

В праздник принято готовить блюда с яблоками, выпекать хлеб бармбрэк — ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом.

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Что нельзя делать

Верующим людям есть мясо и мясные продукты.

Впускать в дом черного кота — в его облике в жилище может проникнуть нечисть.

Убивать пауков — будет несчастье.

Оставлять белье после захода солнца — в него могут вселиться злые духи.

Оставлять открытыми двери и окна — демоны заберутся в дом.

Отказывать в помощи и в просьбе дать в долг.

Оборачиваться, если слышны шаги за спиной — это могут быть мертвецы.

Пить спиртные напитки и играть в азартные игры — злые духи завладеют телом.

Погодные приметы