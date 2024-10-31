31 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
31 октября отмечается Хэллоуин, Международный день Черного моря и Тыквенный Спас. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Тыквенный Спас
Тыквенный Спас — это народный праздник, который в России отмечают 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия. Люди готовят из нее разные блюда, играют в игры и проводят гадания, связанные с ней.
Международные праздники
Хэллоуин
Хэллоуин — это видоизмененный праздник древних кельтов, который назывался Самайн (Samhain). Его принято отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно в это время по поверьям древнего народа между миром людей и миром мертвых открывалась дверь, через которую умершие могли прийти в гости к живым родственникам.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 октября
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Международный день Черного моря;
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Международный день хоккейного вратаря;
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Всемирный день экономии;
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День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ;
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Всемирный день городов;
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День сурдопереводчика;
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День темной материи.
Церковные праздники
День памяти святого апостола и евангелиста Луки
31 октября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание церкви и рассказы Пречистой Девы Марии. Евангелие от Луки отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.
Какие еще церковные праздники отмечают 31 октября
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День памяти преподобного Иулиана Персиянина.
Традиции и приметы на 31 октября
31 октября во многих странах отмечается Хэллоуин. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В праздник принято делать светильник Джека — в тыкве вырезают глаза и рот и помещают внутрь свечу. Светильниками Джека украшают двор и дом, чтобы защититься от темных сил.
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Люди переодеваются в разные костюмы, ходят по домам и просят конфеты.
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Девушки на Хэллоуин гадают: проводят свечой у зеркала в надежде разглядеть черты суженого.
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В праздник принято готовить блюда с яблоками, выпекать хлеб бармбрэк — ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом.
Что нельзя делать
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Верующим людям есть мясо и мясные продукты.
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Впускать в дом черного кота — в его облике в жилище может проникнуть нечисть.
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Убивать пауков — будет несчастье.
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Оставлять белье после захода солнца — в него могут вселиться злые духи.
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Оставлять открытыми двери и окна — демоны заберутся в дом.
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Отказывать в помощи и в просьбе дать в долг.
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Оборачиваться, если слышны шаги за спиной — это могут быть мертвецы.
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Пить спиртные напитки и играть в азартные игры — злые духи завладеют телом.
Погодные приметы
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Кружится стая летучих мышей — к богатому урожаю в следующем году.
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Сова прилетела и села на жилище — к смерти.