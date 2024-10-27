27 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
27 октября отмечается День автомобилиста, Международный день тещи и свекрови и День Параскевы Грязнухи. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День автомобилиста
В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В 2024 году торжество выпало на 27 октября. В этот день свой профессиональный праздник отмечают водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и так далее.
Международные праздники
Международный день тещи и свекрови
Во многих странах мира ежегодно в четвертое воскресенье октября отмечается довольно необычный праздник — Международный день тещи и свекрови. Торжество носит неофициальный характер. Впервые его отметили 5 марта 1934 года в Техасе, США, по инициативе редактора одной из местных газет.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 октября
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Международный день плюшевого мишки;
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Всемирный день трудотерапии;
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День осенних миражей;
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День черной кошки в Великобритании;
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День бабушек и дедушек в Австралии;
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День американского пива в США.
Церковные праздники
День памяти преподобной Параскевы Сербской
27 октября православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской. Святая родилась у богатых и благочестивых сербских родителей. После смерти отца она покинула дом вместе со своим братом, святителем Евфимием, и посвятила себя подвижнической жизни. Однажды Параскеве явился ангел и повелел вернуться домой. Ее брат стал к этому времени епископом Мадитоса. В конце жизни они вместе трудились о Господе.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 октября
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День памяти святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия;
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Праздник Яхромской иконы Божией Матери;
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День памяти преподобного Николы Святоши;
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День памяти святых отцов VII Вселенского Собора.
Традиции и приметы на 27 октября
27 октября православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую, в народном календаре — День Параскевы Грязнухи. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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С 27 октября на Руси начинали трепать и мять лен. Женщины устраивали «смотрины льна». Для этого первый вытрепанный лен показывали всем родным и знакомым.
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Готовили кашу из нового урожая пшеницы, которую заправляли льняным маслом свежего отжима.
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Вечером предки устраивали семейные посиделки за самоваром.
Что нельзя делать
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Женщинам заниматься бытовыми делами — к лишним хлопотам.
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Беременным стричь и расчесывать волосы — иначе роды пройдут тяжело, а ребенок может родиться больным.
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Отправляться в дальнюю дорогу — на пути возникнут препятствия, которые будет тяжело или даже невозможно преодолеть.
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Начинать новые дела — они закончатся неудачно.
Погодные приметы
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Много грязи — зима придет через четыре недели.
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Западный ветер предвещает дождливую погоду.
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Если хорошо видны звезды на ночном небе, то в следующем году будет отличный урожай.
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Вороны много каркают — к оттепели.
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Иней — к урожаю овса, дождь — к урожаю пшеницы.