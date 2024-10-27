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Какой сегодня праздник: что за день 27 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

27 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

27 октября отмечается День автомобилиста
Мария Задорожная
Автор
День автомобилиста
Фото Nature, iStock
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27 октября отмечается День автомобилиста, Международный день тещи и свекрови и День Параскевы Грязнухи. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День автомобилиста

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В 2024 году торжество выпало на 27 октября. В этот день свой профессиональный праздник отмечают водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и так далее.

Международные праздники

Международный день тещи и свекрови

Во многих странах мира ежегодно в четвертое воскресенье октября отмечается довольно необычный праздник — Международный день тещи и свекрови. Торжество носит неофициальный характер. Впервые его отметили 5 марта 1934 года в Техасе, США, по инициативе редактора одной из местных газет.

День тещи и свекрови
Фото RgStudio, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 октября

  • Международный день плюшевого мишки;

  • Всемирный день трудотерапии;

  • День осенних миражей;

  • День черной кошки в Великобритании;

  • День бабушек и дедушек в Австралии;

  • День американского пива в США.

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Церковные праздники

День памяти преподобной Параскевы Сербской

27 октября православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской. Святая родилась у богатых и благочестивых сербских родителей. После смерти отца она покинула дом вместе со своим братом, святителем Евфимием, и посвятила себя подвижнической жизни. Однажды Параскеве явился ангел и повелел вернуться домой. Ее брат стал к этому времени епископом Мадитоса. В конце жизни они вместе трудились о Господе.

День памяти преподобной Параскевы Сербской
Фото fortton, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 27 октября

  • День памяти святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия;

  • Праздник Яхромской иконы Божией Матери;

  • День памяти преподобного Николы Святоши;

  • День памяти святых отцов VII Вселенского Собора.

Традиции и приметы на 27 октября

27 октября православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую, в народном календаре — День Параскевы Грязнухи. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • С 27 октября на Руси начинали трепать и мять лен. Женщины устраивали «смотрины льна». Для этого первый вытрепанный лен показывали всем родным и знакомым.

  • Готовили кашу из нового урожая пшеницы, которую заправляли льняным маслом свежего отжима.

  • Вечером предки устраивали семейные посиделки за самоваром.

Ткань из льна
Фото Syoma Barva, iStock

Что нельзя делать

  • Женщинам заниматься бытовыми делами — к лишним хлопотам.

  • Беременным стричь и расчесывать волосы — иначе роды пройдут тяжело, а ребенок может родиться больным.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — на пути возникнут препятствия, которые будет тяжело или даже невозможно преодолеть.

  • Начинать новые дела — они закончатся неудачно.

Погодные приметы

  • Много грязи — зима придет через четыре недели.

  • Западный ветер предвещает дождливую погоду.

  • Если хорошо видны звезды на ночном небе, то в следующем году будет отличный урожай.

  • Вороны много каркают — к оттепели.

  • Иней — к урожаю овса, дождь — к урожаю пшеницы.

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