Кто родился 27 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 октября.

Николай Караченцов

Николай Петрович Караченцов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. Родился 27 октября 1944 года в Москве. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Стал известен широкой публике благодаря спектаклю «Тиль», рок-опере «Юнона и Авось», ролям в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Двенадцать стульев», «Ярославна, королева Франции», «Благочестивая Марта», «Дом, который построил Свифт» и др. Не стало Николая Петровича в 2018 году.

Игорь Бутман

Игорь Михайлович Бутман — российский джазовый музыкант, саксофонист, Народный артист России. Родился 27 октября 1961 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 63 года. Считается главным популяризатором джазового искусства в России и за рубежом. Под его руководством проходит ряд крупнейших отечественных джазовых фестивалей, а также Международный форум-фест Jazz Across Borders.

Фото Зураб Джавахадзе, Известия

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