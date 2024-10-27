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Кто родился сегодня 27 октября: у кого из звезд день рождения 27 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Николай Караченцов
Фото Дмитрий Аремаев, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 октября.

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Николай Караченцов

Николай Петрович Караченцов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. Родился 27 октября 1944 года в Москве. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Стал известен широкой публике благодаря спектаклю «Тиль», рок-опере «Юнона и Авось», ролям в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Двенадцать стульев», «Ярославна, королева Франции», «Благочестивая Марта», «Дом, который построил Свифт» и др. Не стало Николая Петровича в 2018 году.

Игорь Бутман

Игорь Михайлович Бутман — российский джазовый музыкант, саксофонист, Народный артист России. Родился 27 октября 1961 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 63 года. Считается главным популяризатором джазового искусства в России и за рубежом. Под его руководством проходит ряд крупнейших отечественных джазовых фестивалей, а также Международный форум-фест Jazz Across Borders.

Игорь Бутман
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Кто еще родился 27 октября

  • Ванесса Мэй (1978) — английская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица.

  • Роберто Бениньи (1952) — итальянский актер, режиссер и сценарист.

  • Александр Серый (1927 — 1987) — советский кинорежиссер и сценарист.

  • Жан-Пьер Кассель (1932 — 2007) — французский актер театра и кино.

  • Лидия Русланова (1900 — 1973) — советская певица, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Михаил Жаров (1899 — 1981) — советский актер и режиссер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Роберт Фальк (1886 — 1958) — русский и советский живописец.

  • Теодор Рузвельт (1858 — 1919) — 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат.

  • Иван Мичурин (1855 — 1935) — русский биолог и селекционер, академик.

  • Никколо Паганини (1782 — 1840) — итальянский скрипач и композитор.

  • Джеймс Кук (1728 — 1779) — английский мореплаватель.

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