Кто родился 27 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 октября.
Николай Караченцов
Николай Петрович Караченцов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. Родился 27 октября 1944 года в Москве. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Стал известен широкой публике благодаря спектаклю «Тиль», рок-опере «Юнона и Авось», ролям в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Двенадцать стульев», «Ярославна, королева Франции», «Благочестивая Марта», «Дом, который построил Свифт» и др. Не стало Николая Петровича в 2018 году.
Игорь Бутман
Игорь Михайлович Бутман — российский джазовый музыкант, саксофонист, Народный артист России. Родился 27 октября 1961 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 63 года. Считается главным популяризатором джазового искусства в России и за рубежом. Под его руководством проходит ряд крупнейших отечественных джазовых фестивалей, а также Международный форум-фест Jazz Across Borders.
Кто еще родился 27 октября
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Ванесса Мэй (1978) — английская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица.
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Роберто Бениньи (1952) — итальянский актер, режиссер и сценарист.
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Александр Серый (1927 — 1987) — советский кинорежиссер и сценарист.
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Жан-Пьер Кассель (1932 — 2007) — французский актер театра и кино.
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Лидия Русланова (1900 — 1973) — советская певица, Заслуженная артистка РСФСР.
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Михаил Жаров (1899 — 1981) — советский актер и режиссер театра и кино, Народный артист СССР.
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Роберт Фальк (1886 — 1958) — русский и советский живописец.
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Теодор Рузвельт (1858 — 1919) — 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат.
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Иван Мичурин (1855 — 1935) — русский биолог и селекционер, академик.
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Никколо Паганини (1782 — 1840) — итальянский скрипач и композитор.
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Джеймс Кук (1728 — 1779) — английский мореплаватель.