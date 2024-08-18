18 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
18 августа отмечается День воздушного флота России, День географа и день Евстигнея Житника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День воздушного флота России
День воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа, согласно постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 1992 года. Это профессиональный праздник для коллективов предприятий и организаций, работников и ветеранов гражданской авиации.
День географа
У праздника богатая история. 18 августа 1845 года Николай I утвердил план первого в Российской империи Географического общества, председателем которого стал его сын — Константин Николаевич. Сегодня День географа — это профессиональный праздник ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.
Международные праздники
Международный день вина «Пино-нуар»
18 августа по всему миру отмечается неофициальный праздник — День вина «Пино-нуар». В этот день любители напитка собираются вместе, делятся своими впечатлениями о винах из Пино нуара, проводят дегустации и общаются на тему вина.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 августа
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День «Никогда не сдавайся».
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День смеющихся ангелов.
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День топора.
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День общего языка.
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День интуитивной прозорливости.
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Всемирный день исследования рака молочной железы.
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День открытия гелия.
Церковные праздники
Предпразднство Преображения Господня
Предпразднство Преображения Господня — особый день, когда верующие готовятся к одному из главных христианских праздников. Православные христиане настраиваются на нужный лад и завершают дела, которыми не смогут заниматься во время праздника. В церквях начинают читать молитвы в честь праздника.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа
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День памяти священномученика Симона Уфимского.
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День памяти преподобномученика Иова Ущельского.
Традиции и приметы на 18 августа
18 августа в народном календаре — день Евстигнея Житника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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18 августа предки пекли ячменный хлеб из первой смолотой муки. Добавляли к нему молодой лук и соль с ячменным квасом, чтобы быть здоровыми и счастливыми.
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Крестьяне развешивали по комнатам лук и чеснок, чтобы они очищали воздух, уничтожали или прогоняли болезни, защищали дом от нечистой силы.
Что нельзя делать:
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Есть пшеничный хлеб, иначе остаток жизни будет наполнен завистью, безденежьем и неудачами.
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Заключать сделки, вести важные переговоры — к обману и финансовым проблемам.
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Хвалиться победами и успехами — к проблемам и неприятностям.
Погодные приметы:
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Дождевые черви выползают на поверхность — к дождю.
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Вода в реке с пеной — к дождю через день.
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Громкое и длительное эхо на закате — к солнечному дню.
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Вода в реке прозрачная и чистая — к проливным дождям.