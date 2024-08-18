18 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 августа отмечается День воздушного флота России, День географа и день Евстигнея Житника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День воздушного флота России

День воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа, согласно постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 1992 года. Это профессиональный праздник для коллективов предприятий и организаций, работников и ветеранов гражданской авиации.

День географа

У праздника богатая история. 18 августа 1845 года Николай I утвердил план первого в Российской империи Географического общества, председателем которого стал его сын — Константин Николаевич. Сегодня День географа — это профессиональный праздник ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.

Фото April Story/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день вина «Пино-нуар»

18 августа по всему миру отмечается неофициальный праздник — День вина «Пино-нуар». В этот день любители напитка собираются вместе, делятся своими впечатлениями о винах из Пино нуара, проводят дегустации и общаются на тему вина.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 августа

День «Никогда не сдавайся».

День смеющихся ангелов.

День топора.

День общего языка.

День интуитивной прозорливости.

Всемирный день исследования рака молочной железы.

День открытия гелия.

Церковные праздники

Предпразднство Преображения Господня

Предпразднство Преображения Господня — особый день, когда верующие готовятся к одному из главных христианских праздников. Православные христиане настраиваются на нужный лад и завершают дела, которыми не смогут заниматься во время праздника. В церквях начинают читать молитвы в честь праздника.

Фото Venerala/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа

День памяти священномученика Симона Уфимского.

День памяти преподобномученика Иова Ущельского.

Традиции и приметы на 18 августа

18 августа в народном календаре — день Евстигнея Житника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

18 августа предки пекли ячменный хлеб из первой смолотой муки. Добавляли к нему молодой лук и соль с ячменным квасом, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Крестьяне развешивали по комнатам лук и чеснок, чтобы они очищали воздух, уничтожали или прогоняли болезни, защищали дом от нечистой силы.

Фото ClarkandCompany/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Есть пшеничный хлеб, иначе остаток жизни будет наполнен завистью, безденежьем и неудачами.

Заключать сделки, вести важные переговоры — к обману и финансовым проблемам.

Хвалиться победами и успехами — к проблемам и неприятностям.

Погодные приметы: