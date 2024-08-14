10 самых частых ошибок при поиске работы: советы HR-специалиста
Поиск работы может показаться сложным и долгим делом. Вместе с экспертом в сфере HR рассказываем о тонкостях этого процесса и частых ошибках соискателей.
Вы не имеете конкретных целей
Прежде чем начать поиск работы, необходимо определить, что именно вы ищете: какие требования важны, а какие являются второстепенными.
Часто клиенты обращаются с запросом: «Мне срочно нужна работа, все равно какая. Главное, быстро». Но если не определиться заранее с критериями поиска, то найти подходящую вакансию будет непросто.
Составьте список из критериев и проранжируйте их по степени важности. Делайте это максимально подробно. Если говорить о заработной плате, то учитывайте не только общую сумму, но и составляющие: белая или серая зарплата, размер оклада и премии, критерии получения денежных поощрений. И так по каждому пункту. Такой подробный анализ поможет сузить круг поиска и сосредоточиться на тех вакансиях, которые соответствуют вашим интересам и навыкам.
У вас шаблонное резюме
Резюме — это первое, что видит работодатель. На основе резюме у него создается мнение о вас как о потенциальном сотруднике, поэтому оно должно подчеркивать ваши уникальные профессиональные качества.
Резюме должно быть четким и лаконичным (не более двух страниц) и соответствовать требованиям вакансии. Обязательно проверьте контакты: почта должна быть простой в написании. Используйте профессиональный язык и избегайте грамматических ошибок.
В резюме важно указать конкретные достижения: не просто «увеличил продажи», а «увеличил продажи на 20% за три месяца».
Вы не готовитесь к собеседованию
Работодатель на собеседовании хочет убедиться, что вы действительно обладаете всеми указанными навыками, а не сочинили их. К тому же важно посмотреть, насколько хорошо человек может рассказать о себе и своих достижениях.
«Я и так профессионал, в резюме все написано, зачем мне готовиться», — такую фразу часто можно услышать даже от топ-менеджеров крупных компаний. Подготовка обязательна даже при наличии впечатляющих достижений. Составьте подробный рассказ о себе минут на десять, в котором будет подробно отражен ваш опыт.
Не забывайте про цифры, рассказывая о своих достижениях. Изучите информацию о компании, чтобы адаптировать свою речь для конкретной должности.
Многие относятся к собеседованию как к экзамену, но на самом деле это двусторонний процесс. Чтобы показать себя заинтересованным сотрудником, необходимо не только отвечать на вопросы, но и спрашивать самому.
Какие вопросы стоит задать на собеседовании:
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Какую работу предстоит выполнять? Отличаются ли обязанности от указанных в вакансии?
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Из чего складываются ключевые показатели эффективности? Каких показателей нужно достичь для достижения премии?
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Какое место я буду занимать в структуре компании? Кому я буду подчиняться, кто будет подчиняться мне?
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Какие планы развития у компании? Какие планы развития у отдела, где я буду работать?
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Какая будет заработная плата? Отличается ли она от суммы, указанной в вакансии?
Вы проявляете интерес только к деньгам
Кроме денег, квалифицированному сотруднику важен профессиональный и личностный рост, развитие команды и компании, в которой он работает.
Заинтересованность в высоком доходе — это хорошо. Работодатель понимает, что всем нужно кормить семьи. Но когда потенциальный сотрудник активно демонстрирует, что его интересуют только деньги, это отталкивает.
Поэтому разговор о деньгах стоит заводить только после того, как вы раскрыли профессиональные навыки.
Вы используете только один канал поиска вакансий
Не стоит полагаться на один ресурс в поиске работы. Нужно охватывать все возможные каналы: профильные сайты, социальные сети, профессиональные социальные сети.
Присоединяйтесь к группам и сообществам, связанным с подходящей отраслью. Там вы сможете быстро узнавать о новых вакансиях и получать советы от профессионалов.
Вы не хотите меняться и учиться новому
Сейчас рынок труда стремительно меняется, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется адаптироваться к новым требованиям и условиям работы.
Получить новые навыки и освоить современные технологии можно с помощью онлайн-курсов, среди которых есть как платные, так и бесплатные. Не стоит исключать возможность получения второго образования в заочном формате. Главное — это не бояться менять вектор карьеры, если это необходимо для достижения целей.
Вы проявляете излишнюю скромность
При поиске работы нужно представить себя в максимально выгодном свете. Не нужно ждать, пока вас спросят о достижениях. Начните первым о них рассказывать.
Нас всю жизнь учили, что «я» — это последняя буква в алфавите. Забудьте об этой пословице. Поиск работы — это конкуренция. Необходимо прийти первым в этом соревновании, а сделать это можно, только показав свой потенциал.
Ваша задача — выгодно продать компании знания и навыки . Поэтому добавляйте в свою речь побольше высказываний, которые начинаются с «я».
Вы врете на собеседовании и в резюме
Между работодателем и сотрудником должно существовать доверие. Указывая в резюме заведомо ложную информацию, вы с самого начала портите отношения.
«Я немного уменьшу возраст в резюме и поставлю старое фото, а на собеседовании они увидят, какая я активная, и это станет не важно». Думать так — серьезная ошибка. Никто не любит, когда ему врут, в том числе работодатели.
Даже если вы настоящий профессионал, ложь в резюме минимизирует ваши шансы получить работу. Намного лучше найти свои конкурентные преимущества и честно их продемонстрировать.
Вы плохо отзываетесь о бывшем начальнике или коллегах
Ситуации бывают разные: нередко увольнение с предыдущего места работы происходит из-за конфликтов с начальством и токсичных отношений с коллегами. Даже если вы действительно стали жертвой нездоровой атмосферы в коллективе, не стоит говорить об этом напрямую. Ваши нелестные отзывы о предыдущем месте работы охарактеризуют вас как неуживчивого человека.
Если у потенциального сотрудника часто проскальзывают неприятные фразы о бывшем начальнике или коллегах, складывается впечатление, что он сам конфликтный. Поэтому если ничего хорошего вы сказать не можете, то лучше вообще промолчать.
Вы хотите сдаться после первых неудач
Если вы считаете, что работа найдется быстро и легко, с большой вероятностью вас ждет разочарование.
Поиск работы — тоже работа. Нужно большое количество свободного времени, терпения и упорства.
Каким бы вы ни были профессионалом в своей области, есть факторы, которые необходимо учитывать: наличие вакансий, сезонность, востребованность в этой сфере, общие экономические тенденции. Очень важна интенсивность поиска. Если за неделю вы отправили резюме на три вакансии, не стоит к концу месяца ожидать десять приглашений на собеседование.
Не забывайте о среднем сроке поиска работы: для обычного персонала норма — период до месяца, для менеджеров среднего звена — 1-3 месяца, для топ-менеджмента — 3-6 месяцев. Будьте настойчивы. Не сдавайтесь и продолжайте искать работу, пока не найдете то, что подходит вам.