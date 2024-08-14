10 самых частых ошибок при поиске работы: советы HR-специалиста

Поиск работы может показаться сложным и долгим делом. Вместе с экспертом в сфере HR рассказываем о тонкостях этого процесса и частых ошибках соискателей.

Вы не имеете конкретных целей

Прежде чем начать поиск работы, необходимо определить, что именно вы ищете: какие требования важны, а какие являются второстепенными.

Составьте список из критериев и проранжируйте их по степени важности. Делайте это максимально подробно. Если говорить о заработной плате, то учитывайте не только общую сумму, но и составляющие: белая или серая зарплата, размер оклада и премии, критерии получения денежных поощрений. И так по каждому пункту. Такой подробный анализ поможет сузить круг поиска и сосредоточиться на тех вакансиях, которые соответствуют вашим интересам и навыкам.

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У вас шаблонное резюме

Резюме — это первое, что видит работодатель. На основе резюме у него создается мнение о вас как о потенциальном сотруднике, поэтому оно должно подчеркивать ваши уникальные профессиональные качества.

В резюме важно указать конкретные достижения: не просто «увеличил продажи», а «увеличил продажи на 20% за три месяца».

Вы не готовитесь к собеседованию

Работодатель на собеседовании хочет убедиться, что вы действительно обладаете всеми указанными навыками, а не сочинили их. К тому же важно посмотреть, насколько хорошо человек может рассказать о себе и своих достижениях.

Не забывайте про цифры, рассказывая о своих достижениях. Изучите информацию о компании, чтобы адаптировать свою речь для конкретной должности.

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Многие относятся к собеседованию как к экзамену, но на самом деле это двусторонний процесс. Чтобы показать себя заинтересованным сотрудником, необходимо не только отвечать на вопросы, но и спрашивать самому.

Какие вопросы стоит задать на собеседовании:

Какую работу предстоит выполнять? Отличаются ли обязанности от указанных в вакансии?

Из чего складываются ключевые показатели эффективности? Каких показателей нужно достичь для достижения премии?

Какое место я буду занимать в структуре компании? Кому я буду подчиняться, кто будет подчиняться мне?

Какие планы развития у компании? Какие планы развития у отдела, где я буду работать?

Какая будет заработная плата? Отличается ли она от суммы, указанной в вакансии?

Вы проявляете интерес только к деньгам

Кроме денег, квалифицированному сотруднику важен профессиональный и личностный рост, развитие команды и компании, в которой он работает.

Поэтому разговор о деньгах стоит заводить только после того, как вы раскрыли профессиональные навыки.

Вы используете только один канал поиска вакансий

Не стоит полагаться на один ресурс в поиске работы. Нужно охватывать все возможные каналы: профильные сайты, социальные сети, профессиональные социальные сети.

Присоединяйтесь к группам и сообществам, связанным с подходящей отраслью. Там вы сможете быстро узнавать о новых вакансиях и получать советы от профессионалов.

Вы не хотите меняться и учиться новому

Сейчас рынок труда стремительно меняется, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется адаптироваться к новым требованиям и условиям работы.

Получить новые навыки и освоить современные технологии можно с помощью онлайн-курсов, среди которых есть как платные, так и бесплатные. Не стоит исключать возможность получения второго образования в заочном формате. Главное — это не бояться менять вектор карьеры, если это необходимо для достижения целей.

Фото istockphoto.com/Tippapatt

Вы проявляете излишнюю скромность

При поиске работы нужно представить себя в максимально выгодном свете. Не нужно ждать, пока вас спросят о достижениях. Начните первым о них рассказывать.

Ваша задача — выгодно продать компании знания и навыки . Поэтому добавляйте в свою речь побольше высказываний, которые начинаются с «я».

Вы врете на собеседовании и в резюме

Между работодателем и сотрудником должно существовать доверие. Указывая в резюме заведомо ложную информацию, вы с самого начала портите отношения.

Даже если вы настоящий профессионал, ложь в резюме минимизирует ваши шансы получить работу. Намного лучше найти свои конкурентные преимущества и честно их продемонстрировать.

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Вы плохо отзываетесь о бывшем начальнике или коллегах

Ситуации бывают разные: нередко увольнение с предыдущего места работы происходит из-за конфликтов с начальством и токсичных отношений с коллегами. Даже если вы действительно стали жертвой нездоровой атмосферы в коллективе, не стоит говорить об этом напрямую. Ваши нелестные отзывы о предыдущем месте работы охарактеризуют вас как неуживчивого человека.

Вы хотите сдаться после первых неудач

Если вы считаете, что работа найдется быстро и легко, с большой вероятностью вас ждет разочарование.

Каким бы вы ни были профессионалом в своей области, есть факторы, которые необходимо учитывать: наличие вакансий, сезонность, востребованность в этой сфере, общие экономические тенденции. Очень важна интенсивность поиска. Если за неделю вы отправили резюме на три вакансии, не стоит к концу месяца ожидать десять приглашений на собеседование.