Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 18 августа: у кого из звезд день рождения 18 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 18 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Эдвард Нортон.
Эдвард Нортон.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 августа.

Эдвард Нортон

Эдвард Харрисон Нортон — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и активист. Родился 18 августа 1969 года в Бостоне, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Трижды номинировался на «Оскар», обладатель премии «Золотой Глобус». Известен по фильмам «Бойцовский клуб», «Иллюзионист», «Разрисованная вуаль» и другим.

Патрик Суэйзи

Патрик Суэйзи — американский актер, танцор, певец и автор песен. Родился 18 августа 1952 года. Мировую известность получил благодаря ролям в фильмах «Изгои», «Грязные танцы», «Придорожная закусочная», «Привидение», «На гребне волны» и пр. Не стало актера в 2009 году.

Актер Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 18 августа

  • Энди Сэмберг (1978) — американский актер, комик, сценарист, продюсер и музыкант.

  • Кароль Буке (1957) — французская актриса.

  • Владимир Мигуля (1945 — 1996) — советский композитор, пианист, вокалист.

  • Роберт Редфорд (1936) — американский актер, кинорежиссер, продюсер и бизнесмен.

  • Роман Полански (1933) — польско-французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и киноактер.

  • Ливиу Либреску (1930 — 2007) — румынский, израильский и американский математик, профессор.

  • Лидия Литвяк (1921 — 1943) — советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза.

  • Антонио Сальери (1750 — 1825) — итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог.

  • Брук Тейлор (1685 — 1731) — английский математик.

Мелодрамы на&nbsp;вечер: 500 дней лета. 10 мелодрам на любой вкус. Они сделают любой вечер уютнее
0
Новости холдинга
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Последние новости
00:05
18 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
17 авг 01:05
Кто родился 17 августа: список известных личностей
17 авг 00:05
17 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
16 авг 13:50
Стартовал 8 сезон «Претендентской серии Дэны Уайта» с участием Артема Вахитова
16 авг 01:05
Кто родился 16 августа: список известных личностей