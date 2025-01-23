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Финансист назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

Финансист назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Мария Задорожная
Автор
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Фото Chainarong Prasertthai, iStock
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Финансист Анастасия Моргунова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что наиболее выгодно брать отпуске в том месяце, где больше всего рабочих дней, то есть 22-23. В 2025 году это июль и октябрь, в них, по словам эксперта, 23 рабочих дня.

«Почти так же подходят для отпуска апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Январь, май, июнь и ноябрь стоит выбирать в последнюю очередь. В эти месяцы меньше всего рабочих дней, зато много праздничных и выходных. Например, в январе 17 рабочих дней и 14 нерабочих, в мае — 18 рабочих и 13 нерабочих», — сказала специалист.

Моргунова добавила, что размер отпускных рассчитывается по специальной формуле. На их сумму влияет несколько факторов: выпадают ли на время отпуска праздничные дни и сколько, средний заработок за расчетный период и др. Праздничные дни, пришедшиеся на время официального отпуска, не оплачиваются.

Кроме того, финансист дала несколько советов, которые помогут увеличить отпуск. Первое — начинать отдых нужно с понедельника. Так он будет длиннее на два выходных дня. Заканчивать отпуск следует пятницей, чтобы предстоящие выходные в него не вошли. Второе — планировать отпуск лучше перед официальными праздниками или после них. В таком случае можно отдохнуть дольше на два-три праздничных дня. Третье — делить отпуск на части. Но следует понимать, что одна часть разделенного отпуска не должна быть менее 14 дней.

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