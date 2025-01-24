24 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 января отмечается День государственного служащего, Международный день эскимо и Федосеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День государственного служащего

24 января в России отмечается День государственного служащего (День чиновника). Дата выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1722 году Петр I издал закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах всех чинов».

Фото Aleksei Smyshliaev, iStock

Международные праздники

Международный день эскимо

24 января во многих странах отмечается Международный день эскимо. Дата для праздника связана с определенным событием. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 января

Международный день образования.

Международный день женского спорта.

День белого зайца.

День осведомленности о синдроме Мебиуса.

День лобстера «Термидор».

Всемирный день смеха от живота.

День рождения баночного пива.

День примерки морозного кружева.

День арахисового масла.

День комплиментов.

День памяти жертв политических репрессий казачества.

Церковные праздники

День памяти преподобного Феодосия Великого

День памяти преподобного Феодосия Великого отмечается 24 января. Он жил в VI веке и считается основателем Киево-Печерского монастыря, который сыграл важную роль в распространении христианства на Руси.

Фото supermatros, iStock

Феодосий Великий известен своим аскетическим образом жизни, духовным руководством и заботой о своем монастыре. Он уделял большое внимание как молитве, так и труду, что способствовало развитию монашества и духовного образования.

Какие еще церковные праздники отмечаются 24 января

Праздник иконы Божией Матери Елецкая.

Традиции и приметы на 24 января

24 января православные вспоминают преподобного Феодосия Великого, в народе — Федосеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки жарко топили печи и собирались большими компаниями.

Женщины занимались рукоделием, а молодые парни травили байки.

Устраивались чаепития с медом и вареньем из лесных ягод, которые по преданию защищали от болезней.

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Что нельзя делать:

Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами — Солнце перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов.

Спорить — в доме не будет спокойствия.

Переезжать, переходить на другую работу — на новом месте не получится прижиться, придется его сменить.

Погодные приметы:

Оттепель — к ранней и затяжной весне.

Мороз предвещает поздний посев яровых.

Редкие облака — к морозу.

Что произошло 24 января