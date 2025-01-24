24 января: какой сегодня праздник в России и в мире
24 января отмечается День государственного служащего, Международный день эскимо и Федосеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День государственного служащего
24 января в России отмечается День государственного служащего (День чиновника). Дата выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1722 году Петр I издал закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах всех чинов».
Международные праздники
Международный день эскимо
24 января во многих странах отмечается Международный день эскимо. Дата для праздника связана с определенным событием. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 января
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Международный день образования.
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Международный день женского спорта.
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День белого зайца.
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День осведомленности о синдроме Мебиуса.
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День лобстера «Термидор».
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Всемирный день смеха от живота.
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День рождения баночного пива.
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День примерки морозного кружева.
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День арахисового масла.
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День комплиментов.
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День памяти жертв политических репрессий казачества.
Церковные праздники
День памяти преподобного Феодосия Великого
День памяти преподобного Феодосия Великого отмечается 24 января. Он жил в VI веке и считается основателем Киево-Печерского монастыря, который сыграл важную роль в распространении христианства на Руси.
Феодосий Великий известен своим аскетическим образом жизни, духовным руководством и заботой о своем монастыре. Он уделял большое внимание как молитве, так и труду, что способствовало развитию монашества и духовного образования.
Какие еще церковные праздники отмечаются 24 января
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Праздник иконы Божией Матери Елецкая.
Традиции и приметы на 24 января
24 января православные вспоминают преподобного Феодосия Великого, в народе — Федосеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки жарко топили печи и собирались большими компаниями.
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Женщины занимались рукоделием, а молодые парни травили байки.
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Устраивались чаепития с медом и вареньем из лесных ягод, которые по преданию защищали от болезней.
Что нельзя делать:
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Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами — Солнце перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов.
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Спорить — в доме не будет спокойствия.
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Переезжать, переходить на другую работу — на новом месте не получится прижиться, придется его сменить.
Погодные приметы:
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Оттепель — к ранней и затяжной весне.
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Мороз предвещает поздний посев яровых.
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Редкие облака — к морозу.
Что произошло 24 января
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1919 год — за подписью Я. Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны.
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1924 год — образование киностудии «Мосфильм».
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1924 год — начались первые зимние Олимпийские игры.
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1929 год — Н.Бухарин в речи «Политическое завещание Ленина» выступил с критикой экономической политики И. Сталина.
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1931 год — в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.
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1935 год — в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»).
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1965 год — умер Уинстон Черчилль.
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1972 год — на острове Гуам в лесу обнаружен японский солдат Соичи Якои, 28 лет скрывавшийся, думая, что вторая мировая война продолжается.
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1984 год — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
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1995 год — основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ).