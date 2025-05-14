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Евровидение 2025: итоги первого полуфинала конкурса — страны в финале
Хобби и развлечения

14 мая 2025, 12:00

1 мин.

Стали известны итоги первого полуфинала конкурса «Евровидение-2025»

Мария Задорожная
Автор
Фото Harold Cunningham, Getty Images

13 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». В этом году он проходит в швейцарском городе Базель.

С номерами на международной сцене выступили представители 15 стран. По итогам телеголосования зрителей в финал «Евровидения-2025» попали 10 стран:

  • Норвегия. Кайл Алессандро

  • Албания. Дуэт Shkodra Elektronike

  • Швеция. Группа KAJ

  • Исландия. VAEB

  • Нидерланды. Клод

  • Польша. Юстина Стечковская

  • Сан-Марино. Габриэль Понте

  • Украина. Ziferblat

  • Португалия. Napa

  • Эстония. Томми Кэш

Из конкурса выбыли пять стран: Бельгия, Азербайджан, Словения, Хорватия и Кипр.

Второй полуфинал состоится 15 мая. В нем примут участие 16 представителей стран-участниц: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия.

Здесь также путем голосования зрителей определят 10 победителей. Они присоединятся в финале к фаворитам первого полуфинала, а также к «Большой пятерке» (Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания) и прошлому победителю конкурса — Швейцарии. Гранд-финал «Евровидения-2025» состоится в субботу, 17 мая.

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