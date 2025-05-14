Стали известны итоги первого полуфинала конкурса «Евровидение-2025»

13 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». В этом году он проходит в швейцарском городе Базель.

С номерами на международной сцене выступили представители 15 стран. По итогам телеголосования зрителей в финал «Евровидения-2025» попали 10 стран:

Норвегия. Кайл Алессандро

Албания. Дуэт Shkodra Elektronike

Швеция. Группа KAJ

Исландия. VAEB

Нидерланды. Клод

Польша. Юстина Стечковская

Сан-Марино. Габриэль Понте

Украина. Ziferblat

Португалия. Napa

Эстония. Томми Кэш

Из конкурса выбыли пять стран: Бельгия, Азербайджан, Словения, Хорватия и Кипр.

Второй полуфинал состоится 15 мая. В нем примут участие 16 представителей стран-участниц: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия.

Здесь также путем голосования зрителей определят 10 победителей. Они присоединятся в финале к фаворитам первого полуфинала, а также к «Большой пятерке» (Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания) и прошлому победителю конкурса — Швейцарии. Гранд-финал «Евровидения-2025» состоится в субботу, 17 мая.