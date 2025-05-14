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Евровидение-2025: когда и где смотреть финал конкурса
Хобби и развлечения

14 мая 2025, 12:35

1 мин.

Когда и где смотреть финал конкурса «Евровидение-2025»

Мария Задорожная
Автор
Испанская певица Мелоди
Фото Harold Cunningham, Getty Images

В 2025 году песенный конкурс «Евровидение» возвращается в 69-й раз. Проходит мероприятие в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал конкурса состоялся 13 мая, второй пройдет 15 мая. Финал «Евровидения-2025» запланирован на 17 мая.

15 мая зрители смогут узнать, какие страны — участницы конкурса станут финалистами. Прямая трансляция второго полуфинала «Евровидения-2025» начнется в 22.00 по московскому времени.

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Во сколько и где смотреть финал «Евровидения-2025»

Финал «Евровидения-2025» состоится 17 мая также в 22.00 по московскому времени. Российские телеканалы не транслируют конкурс, посмотреть выступления артистов и узнать имя победителя можно на российских видеопорталах либо на официальных страницах зарубежных телеканалов.

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