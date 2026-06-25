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В Москве пройдет любительский хоккейный матч между США и Россией
Хобби и развлечения

25 июня, 18:50

1 мин.

В Москве пройдет любительский хоккейный матч между США и Россией

Кристина Гергис
Автор
Хоккейный матч
Фото Фонд Росконгресс

1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда «Росконгресс» и Торгово-промышленной палаты РФ.

Идея встречи была впервые озвучена на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия — США: диалог культур». Она призвана укрепить гуманитарные и деловые связи, поскольку спорт остается универсальным языком общения, как заявил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Российскую команду «Красная машина» возглавят хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов (в роли капитана) и олимпийский чемпион Александр Якушев (в качестве главного тренера). Стартовое вбрасывание проведет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В составе — политики, спортсмены, деятели культуры и представители бизнеса.

После игры состоится торжественный прием Американской торговой палаты в России с участием представителей американского бизнеса.

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