10 признаков расстройства пищевого поведения. Как понять, что пора обратиться к врачу

Расстройство пищевого поведения (РПП) — это состояние, при котором нарушено восприятие собственного тела и выстроены некорректные отношения с едой. Клинический психолог Елизавета Черемохина рассказала о видах РПП и о том, какие признаки указывают на проблему.

В последнее время РПП стало одной из актуальных проблем общества. Одна из причин — погоня за определенными стандартами красоты. Но есть и другие факторы: генетика, нарушения выработки дофамина и серотонина, особенности психики, стрессы, травматичные события, проблемы с самоценностью или неудовлетворенные потребности.

Виды РПП

Выделяют три основных вида РПП:

Анорексия. Чтобы похудеть, человек доводит себя до худобы: очень мало ест или полностью отказывается от еды. При запущенной стадии, когда организм уже не способен употреблять пищу самостоятельно, требуется лечение в стационаре.

Булимия. Характеризуется чрезмерным употреблением пищи, чувством голода и в то же время страхом набрать лишний вес. Человек применяет слабительное или клизмы для очищения, что приводит к серьезным проблемам с ЖКТ. Иногда у людей с булимией есть избыточный вес.

Компульсивные переедания. Этот тип можно описать бесконтрольным употреблением пищи по причинам, не связанным с голодом: чтобы снять стресс или быстро получить удовольствие.

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10 признаков РПП

Страх набрать лишний вес. Чрезмерное желание похудеть любыми способами: с помощью изнуряющих тренировок или жестких диет. Вызывание рвоты, прием слабительных и мочегонных препаратов с целью снизить вес. Искаженное восприятие себя: тело кажется толстым, хотя вес в пределах нормы или даже ниже. Полный отказ от еды или нездоровое уменьшение порций. Переедания, навязчивое чувство голода, проблемы с насыщением. Неконтролируемые тревожные мысли о диетах, подсчете и расходе калорий. Желание есть в одиночестве и прятать продукты. Стеснение рассказывать, сколько и как вы на самом деле едите. Чувство вины после приема пищи, стремление наказать себя за вкусную трапезу.

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Что делать, если вы нашли у себя признаки РПП

Вылечиться самостоятельно от анорексии или булимии невозможно, для этого необходима помощь специалистов — психолога и психиатра. Для более эффективного лечения можно также обратиться к эндокринологу, гастроэнтерологу и диетологу.

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