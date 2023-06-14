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Сегодня, 21:00

10 признаков расстройства пищевого поведения. Как понять, что пора обратиться к врачу

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Елизавета Черемохина
Клинический психолог
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Девушка ест один салат.
Фото istockphoto.com

Расстройство пищевого поведения (РПП) — это состояние, при котором нарушено восприятие собственного тела и выстроены некорректные отношения с едой. Клинический психолог Елизавета Черемохина рассказала о видах РПП и о том, какие признаки указывают на проблему.

В последнее время РПП стало одной из актуальных проблем общества. Одна из причин — погоня за определенными стандартами красоты. Но есть и другие факторы: генетика, нарушения выработки дофамина и серотонина, особенности психики, стрессы, травматичные события, проблемы с самоценностью или неудовлетворенные потребности.

С РПП сталкиваются как взрослые, так и подростки любого пола. Но чаще всего от расстройства страдают женщины, особенно девушки-подростки, поскольку их психика еще очень подвижна.
Елизавета Черемохина
Клинический психолог
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Виды РПП

Выделяют три основных вида РПП:

  • Анорексия. Чтобы похудеть, человек доводит себя до худобы: очень мало ест или полностью отказывается от еды. При запущенной стадии, когда организм уже не способен употреблять пищу самостоятельно, требуется лечение в стационаре.

  • Булимия. Характеризуется чрезмерным употреблением пищи, чувством голода и в то же время страхом набрать лишний вес. Человек применяет слабительное или клизмы для очищения, что приводит к серьезным проблемам с ЖКТ. Иногда у людей с булимией есть избыточный вес.

  • Компульсивные переедания. Этот тип можно описать бесконтрольным употреблением пищи по причинам, не связанным с голодом: чтобы снять стресс или быстро получить удовольствие.

Фото istockphoto.com

10 признаков РПП

  1. Страх набрать лишний вес.

  2. Чрезмерное желание похудеть любыми способами: с помощью изнуряющих тренировок или жестких диет.

  3. Вызывание рвоты, прием слабительных и мочегонных препаратов с целью снизить вес.

  4. Искаженное восприятие себя: тело кажется толстым, хотя вес в пределах нормы или даже ниже.

  5. Полный отказ от еды или нездоровое уменьшение порций.

  6. Переедания, навязчивое чувство голода, проблемы с насыщением.

  7. Неконтролируемые тревожные мысли о диетах, подсчете и расходе калорий.

  8. Желание есть в одиночестве и прятать продукты.

  9. Стеснение рассказывать, сколько и как вы на самом деле едите.

  10. Чувство вины после приема пищи, стремление наказать себя за вкусную трапезу.

РПП ведет к ухудшению психологического и физического состояния, если вовремя не заняться лечением. Диагноз может поставить только врач.
Елизавета Черемохина
Клинический психолог
Фото istockphoto.com

Что делать, если вы нашли у себя признаки РПП

Вылечиться самостоятельно от анорексии или булимии невозможно, для этого необходима помощь специалистов — психолога и психиатра. Для более эффективного лечения можно также обратиться к эндокринологу, гастроэнтерологу и диетологу.

Важно вовремя увидеть признаки расстройства и попросить о помощи. При работе с РПП необходимо поменять представления о себе и своем теле. Скорректировать модель поведения, которая привела к заболеванию, поможет психолог. Он также подскажет, как работать с самооценкой и как справляться со стрессом без вреда для организма.
Елизавета Черемохина
Клинический психолог

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