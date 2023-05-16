Врач назвал заболевания, которые обостряются весной и летом

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский назвал заболевания, которые обостряются весной и летом. «В этот период могут возникать и усиливаться не только аллергические риниты, полиноз и астма из-за обилия в воздухе различных аллергенов, но и более специфичные заболевания. Например, болезнь Лайма, энцефалит и различные виды лихорадок, переносимые насекомыми», — предупредил специалист.

Также стоит быть осторожными людям с заболеваниями кожи, которые могут обостриться под воздействием ультрафиолетовых лучей и при повышенной влажности. К ним относятся экзема, атопический дерматит и розацеа.

Сезонные обострения заболеваний весной и летом, по словам Евгения Машковского — весьма распространенная проблема. Предотвратить ее можно с помощью простых мер предосторожности. «Хорошая гигиена, защита от насекомых, использование солнцезащитных кремов и антигистаминных препаратов для лечения аллергических реакций — все это уменьшит риск обострения различных заболеваний весной и летом. При ухудшении самочувствия, возникновении дискомфорта рекомендуется обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — подытожил эксперт.

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