В Таиланде выросло число случаев лихорадки денге

24 июля на портале The Pattaya News сообщили, что в Таиланде наблюдается непрерывный рост случаев лихорадки денге в 18 провинциях, включая Чонбури, Пхукет и Бангкок.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что лихорадка денге относится к вирусным заболеваниям, передающимся человеку от комаров. Преобладает оно в странах с субтропическим климатом. «Симптомы заболевания могут включать головную боль, обильные выделения из дыхательных путей, ломоту в мышцах и суставах, рвоту и тошноту, сыпь на теле от укуса комара. Инкубационный период длится до двух недель. У большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение одной-двух недель состояние улучшается», — пояснила специалист.

В редких случаях денге может протекать тяжело, в основном это касается детей и людей в возрасте. «Тяжелые симптомы включают сильные боли в области живота, постоянную рвоту, учащенное дыхание, кровоточивость десен или носовое кровотечение, слабость. Иногда развивается геморрагический синдром», — предупредила Екатерина Курбатова.

Ранее, 19 июля, мы рассказывали, чем еще опасна лихорадка денге.