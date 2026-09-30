Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Новости
Гастроэнтеролог объяснила, как бегунам избежать проблем с пищеварением
Тренировки и восстановление

30 сентября, 18:00

3 мин.

Гастроэнтеролог объяснила, как бегунам избежать проблем с пищеварением

Мария Задорожная
Автор
Елена Павлова
Врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог
Девушка готовится к забегу
Фото pixdeluxe, iStock

Интенсивный бег становится испытанием не только для мышц и сердечно-сосудистой системы, но и для органов пищеварения. До половины марафонцев сталкиваются на дистанции с желудочно-кишечным дискомфортом: тошнотой, изжогой, спазмами и так называемой диареей бегуна. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

По словам специалиста, во время интенсивной нагрузки организм перераспределяет кровоток. Значительная часть крови направляется от внутренних органов к работающим мышцам и коже, участвующей в терморегуляции. В результате может возникнуть временная ишемия желудочно-кишечного тракта. Ситуацию усугубляют механическая тряска при беге, обезвоживание и неподходящее питание. Все это способно привести к воспалительной реакции, спазмам и срочному опорожнению кишечника.

Одной из наиболее опасных ошибок Павлова назвала прием перед стартом нестероидных противовоспалительных препаратов, включая ибупрофен. Они подавляют выработку простагландинов, которые защищают слизистую оболочку желудка. В условиях ухудшенного кровоснабжения это повышает риск появления эрозий и желудочно-кишечного кровотечения.

Проблемы может вызвать и неправильное предсоревновательное питание. Продукты с большим количеством клетчатки, жира или фруктозы требуют активного пищеварения, хотя во время забега ресурсы организма направлены на выполнение физической работы. Не следует употреблять без воды и концентрированные углеводные гели: сахар способен притягивать жидкость в просвет кишечника, усиливая обезвоживание и провоцируя осмотическую диарею.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что пищеварительную систему необходимо тренировать так же последовательно, как мышцы. Во время продолжительных тренировок потребление углеводов следует увеличивать постепенно, проверяя индивидуальную реакцию организма. Это помогает адаптировать кишечник к усвоению спортивного питания под нагрузкой.

Последний полноценный прием пищи рекомендуется планировать за три-четыре часа до старта. Предпочтение стоит отдавать привычным, легкоусвояемым продуктам с низким содержанием клетчатки. Экспериментировать с рационом и спортивными добавками непосредственно перед соревнованием не следует.

Если проблемы с пищеварением возникают регулярно, перед забегом важно исключить целиакию, язвенные поражения и воспалительные заболевания кишечника, которые могут маскироваться под обычный «беговой живот».

«Сильный желудочно-кишечный тракт — такая же важная часть подготовки, как и сильные ноги. Грамотная гастроэнтерологическая стратегия помогает бежать быстро, комфортно и без неприятных сюрпризов на трассе», — заключила Павлова.

От&nbsp;финиша до&nbsp;первой тренировки: 10 правил восстановления после марафона.10 правил восстановления после марафона: от отдыха до возвращения к нагрузке
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Бег
Польза и вред
Советы и рекомендации
Читайте также
«Я буду пытаться забросить еще». Шестеркин забил первый гол в НХЛ
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Грузинское веселье. Судьи оставили россиян без шансов на победу в Батуми
Читайте далее
Врач рассказала, что нужно знать перед сдачей норматива ГТО по бегу
Следующий материал
Врач рассказала, что нужно знать перед сдачей норматива ГТО по бегу
Последние новости
18:00
Эндокринолог рассказала, когда усталость после тренировок может указывать на проблемы со щитовидной железой
16:00
Ученые изобрели таблетку, которая помогает набрать мышцы и снизить жировую массу
13:00
Эксперт рассказала, как прийти в форму к Новому году
12:00
Названы методы борьбы с почернением ногтей после бега
1 окт 19:00
Психолог объяснила, почему после финиша возникает чувство пустоты