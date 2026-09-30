Гастроэнтеролог объяснила, как бегунам избежать проблем с пищеварением

Интенсивный бег становится испытанием не только для мышц и сердечно-сосудистой системы, но и для органов пищеварения. До половины марафонцев сталкиваются на дистанции с желудочно-кишечным дискомфортом: тошнотой, изжогой, спазмами и так называемой диареей бегуна. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

По словам специалиста, во время интенсивной нагрузки организм перераспределяет кровоток. Значительная часть крови направляется от внутренних органов к работающим мышцам и коже, участвующей в терморегуляции. В результате может возникнуть временная ишемия желудочно-кишечного тракта. Ситуацию усугубляют механическая тряска при беге, обезвоживание и неподходящее питание. Все это способно привести к воспалительной реакции, спазмам и срочному опорожнению кишечника.

Одной из наиболее опасных ошибок Павлова назвала прием перед стартом нестероидных противовоспалительных препаратов, включая ибупрофен. Они подавляют выработку простагландинов, которые защищают слизистую оболочку желудка. В условиях ухудшенного кровоснабжения это повышает риск появления эрозий и желудочно-кишечного кровотечения.

Проблемы может вызвать и неправильное предсоревновательное питание. Продукты с большим количеством клетчатки, жира или фруктозы требуют активного пищеварения, хотя во время забега ресурсы организма направлены на выполнение физической работы. Не следует употреблять без воды и концентрированные углеводные гели: сахар способен притягивать жидкость в просвет кишечника, усиливая обезвоживание и провоцируя осмотическую диарею.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что пищеварительную систему необходимо тренировать так же последовательно, как мышцы. Во время продолжительных тренировок потребление углеводов следует увеличивать постепенно, проверяя индивидуальную реакцию организма. Это помогает адаптировать кишечник к усвоению спортивного питания под нагрузкой.

Последний полноценный прием пищи рекомендуется планировать за три-четыре часа до старта. Предпочтение стоит отдавать привычным, легкоусвояемым продуктам с низким содержанием клетчатки. Экспериментировать с рационом и спортивными добавками непосредственно перед соревнованием не следует.

Если проблемы с пищеварением возникают регулярно, перед забегом важно исключить целиакию, язвенные поражения и воспалительные заболевания кишечника, которые могут маскироваться под обычный «беговой живот».

«Сильный желудочно-кишечный тракт — такая же важная часть подготовки, как и сильные ноги. Грамотная гастроэнтерологическая стратегия помогает бежать быстро, комфортно и без неприятных сюрпризов на трассе», — заключила Павлова.