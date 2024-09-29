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Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего толстеют
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего толстеют

Мария Задорожная
Автор
Женщина с лишним весом делает замеры талии
Фото mediaphotos/istockphoto.com, iStock
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Британские ученые определили возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес. Результаты исследования опубликованы в издании The Sun.

Так эксперты заявили, что у мужчин увеличение массы тела в среднем начинается с 30 лет. А в возрасте от 35 до 44 лет с ожирением и избыточным весом могут столкнуться три четверти людей. При этом риск появления лишних килограммов сохраняется и возрастной группе от 45 до 54 лет — там этот показатель был всего на два процента ниже — 73%.

Однако с 65 лет мужчины начинают худеть, а к 75 годам лишь семь из десяти мужчин попадают в категорию людей с избыточным весом или ожирением.

Что касается женщин, то 57% из них набирают лишний вес в возрасте от 33 до 45 лет. В возрасте от 55 до 64 лет с данной проблемой сталкиваются 69% женщин. Вес начинает снижаться после 75 лет.

Ученые отметили, что молодежь менее склонна к ожирению. Оно зафиксировано у 38% женщин и одной трети мужчин в возрасте от 16 до 24 лет.

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