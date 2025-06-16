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Ученые нашли альтернативу аспирину
Здоровье

16 июня 2025, 16:30

1 мин.

Ученые нашли альтернативу аспирину

Мария Задорожная
Автор
Таблетка и стакан воды в ладонях мужчины
Фото Freepik

Ученые выяснили, что препараты из класса P2Y12-ингибиторов: клопидогрел и тикаргрелор — гораздо эффективнее в снижении риска сердечного приступа, инсульта и смерти по сравнению с аспирином. Результаты их работы опубликованы в журнале The BMJ (British Medical Journal).

Исследователи провели анализ пяти клинических испытаний, в которых приняли участие более 16 тысяч человек. Они обнаружили, что у тех, кто принимал P2Y12-ингибиторы, риск серьезных сердечно-сосудистых последствий снизился на 23 процента по сравнению с теми, кто использовал только аспирин. При этом уровень серьезных кровотечений в обеих группах оказался одинаковым.

Аспирин назначается при сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку он снижает вероятность образования тромбов, что является одной из основных причин инфарктов и инсультов. Он воздействует на тромбоциты — клетки крови, отвечающие за свертываемость, препятствуя их слипанию и таким образом уменьшая риск закупорки артерий.

Однако авторы исследования подчеркивают, что подобные выводы следует рассматривать с осторожностью, поскольку могут существовать индивидуальные особенности. Для окончательных рекомендаций требуется проведение дополнительных исследований с длительным наблюдением.

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