Терапевт предупредил, кому может грозить инсульт в молодом возрасте

Терапевт Павел Раменский в беседе с порталом News.ru рассказал, кому может грозить инсульт в молодом возрасте, то есть от 18 до 45 лет. «Обычно инсульт грозит людям после 50. Но современный образ жизни и ряд факторов увеличивают риск раннего удара», — предупредил специалист.

По словам Павла Раменского, повышают риск инсульта в молодом возрасте наличие диабета и ожирения, высокий уровень холестерина, гипертония, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания, а также стрессы, нарушение сна и недостаток физической активности.

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