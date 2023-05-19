Терапевт предупредил, кому может грозить инсульт в молодом возрасте
Терапевт Павел Раменский в беседе с порталом News.ru рассказал, кому может грозить инсульт в молодом возрасте, то есть от 18 до 45 лет. «Обычно инсульт грозит людям после 50. Но современный образ жизни и ряд факторов увеличивают риск раннего удара», — предупредил специалист.
По словам Павла Раменского, повышают риск инсульта в молодом возрасте наличие диабета и ожирения, высокий уровень холестерина, гипертония, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания, а также стрессы, нарушение сна и недостаток физической активности.
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